На Играх в Токио за прессой будут следить по GPS

Журналисты, которые прибудут в Японию для освещения Олимпийских игр-2020, столкнутся с рядом жестких ограничений. Их соблюдение власти страны будут контролировать в том числе с помощью GPS. Об этом сообщила глава Оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото.

В частности, в течение первых 14 дней пребывания в Токио представители прессы смогут посещать только установленные места. При этом им будет запрещено пользоваться общественным транспортом. Чтобы сделать проживание журналистов более компактным и сконцентрированным, оргкомитет сократил количество медиаотелей более чем вдвое: с 350 до 150.

Представители оргкомитета подчеркнули, что принятые ограничения направлены не на "свободу прессы", а на пресечение дополнительных заражений коронавирусом. По истечении 14 дней мониторинг прессы будет прекращен.