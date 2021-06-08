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08.06.2021 08:30
Рубрика: Спорт

Доктор Мясников рассказал о парадоксе ожирения

Текст: Михаил Русин

Человеческому организму необходим жир. В некоторых случаях он может даже продлить жизнь. Но при этом все равно необходимо следить за индексом массы тела.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Такое мнение высказал в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркнул, что у женщин норма жира в организме составляет 20-30 процентов от индекса массы тела, а у мужчин - 8-25 процентов.

Эксперт пояснил, что жир является гормональной тканью, и его недостаток может привести к дистрофии. Врач также напомнил поговорку "там, где жирный сохнет, тощий - дохнет". По его словам, полные люди чаще болеют, но серьезные недуги переносят легче и могут жить дольше, чем худые. Этот эффект ученые назвали "парадоксом ожирения", хотя еще не полностью его объяснили.

Александр Мясников отметил, что хотя небольшой лишний вес может продлевать жизнь, он все равно приводит к болезням. Врач посоветовал ограничить употребление калорийной пищи, заниматься физическими упражнениями и нормально спать. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обращаться за консультацией к специалисту.

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