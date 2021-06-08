Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира "Большого шлема"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2021.

В четвертьфинальном матче Павлюченкова в трех сетах одолела экс-соотечественницу Елену Рыбакину, которая сейчас выступает за Казахстан. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 в пользу Анастасии.

За право сыграть в финале "Ролан Гаррос" Павлюченкова поборется с представительницей Словении Тамарой Зиданшек, которая ранее обыграла испанку Паулу Бадосу (7:5, 4:6, 8:6).

Отметим, что для 29-летней Павлюченковой это будет первый полуфинал турнира "Большого шлема" в карьере. До этого лучше всего россиянка выступала на Открытом чемпионате Австралии, где трижды доходила до четвертьфиналов - в 2017, 2019 и 2020 годах. В Париже у нее тоже был четвертьфинал - в 2011 году.

Кстати

Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина вместе играют в парном разряде. Накануне в матче третьего круга они оказались сильнее американки Николь Меликар и голландки Деми Схурс (6:4, 6:3). А завтра в четвертьфинале встретятся с Магдой Линетт из Польши и американкой Бернардой Перу.