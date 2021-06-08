Шипачев стал обладателем "Золотой клюшки"

Континентальная хоккейная лига подвела итоги минувшего сезона и определила лауреатов турнира. В концертном зале "Барвиха Luxury Village" прошел торжественный вечер, на котором чествовали лучших.

Хоккеисты Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачёв на церемонии награждения в рамках закрытия сезона КХЛ 2020/2021. В центре – министр спорта РФ Олег Матыцин. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Обладатели ряда наград были известны заранее: Приз имени Всеволода Боброва достался самой результативной команде регулярного чемпионата, омскому "Авангарду". Лучшие бомбардир и снайпер турнира - Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин защищали цвета столичного "Динамо".

Самым результативным защитником стал игрок нижегородского "Торпедо" - американец Крис Уайдмэн, который не смог посетить церемонию из-за того, что в воскресенье принимал участие в бронзовом матче чемпионата мира.

Лучшим вратарем был признан страж ворот "Локомотива" Эдвард Паскуале. Лучшим новичком признали форварда омского Авангарда" Егора Чинахова. Лучшим тренером - наставника клуба из Омска Боб Харли.

Шипачев еще раз поднимался на сцену - он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. Ему вручили "Золотую клюшку". На счету центрфорварда "Динамо" 67 очков в 57 матчах.

"Хотел бы поздравить всех c завершением сезона, поблагодарить руководство клуба, тренеров и болельщиков за доверие. Очень рад получить эту награду. Также хотелось поблагодарить мою семью - они всегда поддерживают меня и переживают. Спасибо всем!", - подчеркнул Шипачев.

Лучшим игрокам сезона в КХЛ вручается "Золотой шлем" − его получают хоккеисты, которые вошли в символическую сборную сезона. По итогам нынешнего чемпионата обладателями "Золотого шлема" стали вратарь "Локомотива" Эдвард Паскуале, защитники Оливер Каски ("Авангард") и Мэт Робинсон (ЦСКА), нападающие Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин (оба - "Динамо" Москва) и Константин Окулов (ЦСКА) - призы им вручил министр спорта России Олег Матыцин.