Футболисты сборной Бразилии решили участвовать в домашнем Кубке Америки, сообщает авторитетное издание Globo Esporte.

Изначально турнир должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Однако Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) перенесла соревнования в Бразилию, против чего выступили как тренер этой команды Тите, так и игроки во главе с Неймаром. После долгих переговоров и обсуждений "желто-зеленые" все же согласились сыграть на Кубке Америки, который пройдет с 11 июня по 10 июля.

Официально игроки бразильской сборной объявят об участии в турнире чуть позднее. Но при этом, что интересно, в своем заявлении Неймар и капитан команды Каземиро подвергнут критике организацию соревнований в своей стране во время пандемии коронавируса.