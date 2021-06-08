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Рубрика: Спорт

Уговорили хозяев

Сборная Бразилии примет участие в Кубке Америки
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Футболисты сборной Бразилии решили участвовать в домашнем Кубке Америки, сообщает авторитетное издание Globo Esporte.
Фото: Ira L. Black/Corbis via Getty Images Фото: Ira L. Black/Corbis via Getty Images
Фото: Ira L. Black/Corbis via Getty Images

Изначально турнир должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Однако Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) перенесла соревнования в Бразилию, против чего выступили как тренер этой команды Тите, так и игроки во главе с Неймаром. После долгих переговоров и обсуждений "желто-зеленые" все же согласились сыграть на Кубке Америки, который пройдет с 11 июня по 10 июля.

Официально игроки бразильской сборной объявят об участии в турнире чуть позднее. Но при этом, что интересно, в своем заявлении Неймар и капитан команды Каземиро подвергнут критике организацию соревнований в своей стране во время пандемии коронавируса.

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