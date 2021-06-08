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08.06.2021 21:33
Рубрика: Спорт

Ловит шайбы

Семен Варламов отразил 40 бросков в игре Кубка Стэнли
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов помог своей команде одержать гостевую победу над "Бостоном" в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли - 5:4.
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Варламов отразил 40 бросков из 44. По словам форварда "Айлендерс" Джоша Бэйли, россиянин внес определяющий вклад в итоговый результат.

- Семен отлично поработал, позволив нам пережить шторм. В те моменты нам надо было просто удержаться, после чего мы смогли перевернуть ход встречи и добиться победы, - приводит слова Бэйли официальный сайт НХЛ.

Добавим, что у победителей шайбы забросили Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Джош Бэйли, Джордан Эберле и Брок Нельсон, у "Бостона" дубль оформил Давид Пастрняк, по голу в свой актив записали Брэд Маршан и Давид Крейчи.

Счет в серии из четырех побед стал 3-2 в пользу "Айлендерс". Шестой матч между этими командами состоится 10 июня в Нью-Йорке.

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