Семен Варламов отразил 40 бросков в игре Кубка Стэнли

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов помог своей команде одержать гостевую победу над "Бостоном" в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли - 5:4.

Варламов отразил 40 бросков из 44. По словам форварда "Айлендерс" Джоша Бэйли, россиянин внес определяющий вклад в итоговый результат.

- Семен отлично поработал, позволив нам пережить шторм. В те моменты нам надо было просто удержаться, после чего мы смогли перевернуть ход встречи и добиться победы, - приводит слова Бэйли официальный сайт НХЛ.

Добавим, что у победителей шайбы забросили Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Джош Бэйли, Джордан Эберле и Брок Нельсон, у "Бостона" дубль оформил Давид Пастрняк, по голу в свой актив записали Брэд Маршан и Давид Крейчи.

Счет в серии из четырех побед стал 3-2 в пользу "Айлендерс". Шестой матч между этими командами состоится 10 июня в Нью-Йорке.