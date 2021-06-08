Теннисисты Медведев и Рублев вошли в состав сборной России на Олимпиаду

Новости

Ученые разрабатывают продукты для профилактики рака 15:27
Путин пообещал обсудить вопрос учреждения госнаграды за работу в пандемию 15:23
Медведев допустил возможность запрета некоторых форм ИИ 15:21
Рейтинг сериала о чернокожей Анне Болейн обрушился на IMDb до 1,1 15:18
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев 15:16
29 спортсменов олимпийской сборной беженцев приедут в Токио 15:16
В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после "Спутника V" 15:14
Завальный: "Северный поток-2" будет завершен в этом году 15:07
Минтранс разработал поправки в ПДД, касающиеся электросамокатов 15:04
Собянин уволил главу департамента ЖКХ 15:03
Минздрав: Вакцинация от коронавируса останется добровольной 14:48
В Минздраве рассказали, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 14:45
Путин пообещал поддержку программе для волонтеров старшего возраста 14:39
Где в России можно будет увидеть кольцеобразное затмение 14:39
Косачев о признании вакцин: ЕС защищает производителей, а не здоровье 14:31
В Минтруде рассказали, сколько россиян выбрали профессию соцработника 14:16
В Подмосковье разрешили 100% заполняемость кинотеатров, театров и концертных залов 14:11
Вышел первый трейлер сериала Вонг Карвая "Цветение" 14:08
Россиянам запретят работать в нежелательных организациях 14:00
В Гидрометцентре рассказали о снегопадах в ряде регионов 13:56
Матвиенко: Государство должно больше заботиться о своих соцработниках 13:49
В Смоленске из-за шалости детей сгорели грузовик "ЗИЛ" и сарай 13:47
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Кларенс Уильямс III 13:45
Названы самые оживленные дороги Москвы 13:44
Эколог подсчитал сумму экосбора за утилизацию товаров и упаковки 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 14:49
Рубрика: Спорт

Теннисисты Медведев и Рублев вошли в состав сборной России на Олимпиаду

Текст: Максим Домчев
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал состав женской сборной страны на Олимпиаду в Токио. По его словам, состав определен по рейтингу игроков.
Фото: Винс Калигиури/РИА Новости Фото: Винс Калигиури/РИА Новости
Фото: Винс Калигиури/РИА Новости

Таким образом, на Олимпиаде в женском одиночном разряде выступят Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова. Четвертой спортсменкой, по всей видимости, станет Дарья Касаткина.

Фото: Getty Images
Тарпищев рассказал секрет успеха Павлюченковой и Медведева на грунте "Ролан Гаррос-2021"

"В пару попадает Елена Веснина, а с кем - решим позже: либо с Верой Звонаревой, либо с (Вероникой) Кудерметовой", - цитирует ТАСС Тарпищева.

Что касается мужского турнира, то тут Россию будут представлять Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Спорт Теннис Игроки Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио