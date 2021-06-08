Теннисисты Медведев и Рублев вошли в состав сборной России на Олимпиаду

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал состав женской сборной страны на Олимпиаду в Токио. По его словам, состав определен по рейтингу игроков.

Таким образом, на Олимпиаде в женском одиночном разряде выступят Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова. Четвертой спортсменкой, по всей видимости, станет Дарья Касаткина.

"В пару попадает Елена Веснина, а с кем - решим позже: либо с Верой Звонаревой, либо с (Вероникой) Кудерметовой", - цитирует ТАСС Тарпищева.

Что касается мужского турнира, то тут Россию будут представлять Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.