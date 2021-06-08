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08.06.2021 22:00
Рубрика: Спорт

Застреваем как середняки

В Лиге наций наши девушки дали бой Турции, но победить все-таки не смогли
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Женская сборная России во вторник завершила третью игровую неделю проходящего в Римини (Италия) предварительного этапа Лиги наций матчем против серьезного соперника - команды Турции, входившей перед девятым туром в группу лидеров. Подопечные главного тренера Серджо Бузато вроде бы порадовали наших поклонников летающего мяча боевитой игрой и волей к победе, но взять верх в итоге не хватило класса - 2:3 (22:25, 25:22, 18:25, 25:18, 7:15).
Россиянки (в темной форме) пока побеждают только команды среднего уровня. А с теми, кто из элиты, пока не получается. Фото: en.volleyballworld.com Россиянки (в темной форме) пока побеждают только команды среднего уровня. А с теми, кто из элиты, пока не получается. Фото: en.volleyballworld.com
Россиянки (в темной форме) пока побеждают только команды среднего уровня. А с теми, кто из элиты, пока не получается. Фото: en.volleyballworld.com

Тай-брейк, то есть пятый сет, начался для россиянок оптимистично. После удара соперниц в аут наша команда повела со счетом 4:1. Однако затем игра разладилась. Исчезло качество доводки мяча с приема, в защите пошли огрехи, турчанки стали атаковать более уверенно и надежно, догнав нашу сборную и постепенно наращивая перевес - 10:6, 12:6. В этой расстановке мы и встали в некий ступор. Пока просто элементарно не хватает обученности, технического совершенства.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Лучшими бомбардирами у проигравших стали Наталия Гончарова (14 очков), дебютанты Арина Федоровцева (13), Ксения Смирнова (12) и уже вполне опытная блокирующая Ирина Фетисова (12). У Турции отличились Эбрар Каракурт (25) и капитан Эда Эрдем Дюндар (17).

В предыдущих двух турах этой игровой недели проблем у России тоже было предостаточно. Промучились пять партий с оппонентами из Доминиканской Республики (3:2), внезапно отдали сет безнадежному аутсайдеру Таиланду (3:1). Но все-таки свое положение в таблице поправили, перед встречей с Турцией занимали шестое место. Хотя только сильнейший квартет продолжит борьбу за награды. Теперь наша команда снова оказалась в глубинной середине классификационного списка 16 участников предварительного раунда, шансы оказаться в полуфинале заметно уменьшаются.

Где будем смотреть

9 июня, среда, "Матч ТВ"

13.55. Россия - Франция. Мужчины. Лига наций. Предварительный этап. Седьмой тур. Прямая трансляция.

10 июня, четверг, "Матч ТВ"

12.55. Россия - Канада. Мужчины. Лига наций. Предварительный этап. Восьмой тур. Прямая трансляция.

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