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09.06.2021 14:18
Рубрика: Спорт

Чернышенко напомнил, зачем нужны паспорта болельщиков

Текст: Елена Манукиян
На оформление паспортов болельщиков FAN ID на футбольные матчи Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге, подано уже более 70 тысяч заявок из разных стран. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: Наталья Онищенко Фото: Наталья Онищенко
Фото: Наталья Онищенко

Он уточнил, что за документом обратились более 40 тысяч россиян, а также граждане Финляндии, Польши, Швеции, Эстонии, Германии, Бельгии и других государств.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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"Например, одну тысячу заявок подали болельщики из Бельгии, национальная сборная которой сыграет с нашими футболистами в Санкт- Петербурге совсем скоро - 12 июня", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что паспорт болельщика - обязательный документ, который потребуется предъявить для прохода на стадион вместе с билетом, причем - он должен быть и у взрослых, и у детей. Иностранным гражданам он дает возможность безвизового въезда в Россию в период с 29 мая по 2 июля 2021 года.

"Мы призываем всех, кто планирует посетить матчи, для своего комфорта и удобства заблаговременно оформить паспорт болельщика", - подчеркнул Чернышенко.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте www.fan-id.ru, заполнить свои персональные данные, загрузить фотографию и дождаться одобрения. После этого на электронную почту, указанную при регистрации, придет оцифрованный документ. Он действителен только для въезда в Россию и выезда из нее. Его нужно будет предъявить для получения заламинированного бланка, который потребуется для прохода на стадион. Забрать бланк можно в одном из Центров выдачи. Они расположены в Москве по адресу - ул. Лужники, 24, стр. 4 и Санкт-Петербурге на Невском проспекте и Приморском проспекте, 72 в торговом центре "Питерлэнд" на 2 этаже. Их график работы - без выходных с 9:00 до 21:00.

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