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Рубрика: Спорт

Футболисты сборной Бразилии согласились выступить в Кубке Америки

Текст: Максим Домчев
Игроки бразильской сборной изменили свою позицию относительно участия в Кубке Америки. Ранее они заявляли о своем нежелании принимать участие в турнире, который был перенесен в их страну. По мнению футболистов, проводить турнир в нынешних условиях пандемии коронавируса - неправильно.
Фото: Juan MABROMATA / AFP Фото: Juan MABROMATA / AFP
Фото: Juan MABROMATA / AFP
Фото: Ira L. Black/Corbis via Getty Images
Сборная Бразилии по футболу примет участие в Кубке Америки

Но в ночь на среду члены сборной Бразилии опубликовали сообщение, в котором заявили о том, что готовы сыграть. При этом они отметили, что по-прежнему не согласны с решением о проведении Кубка Америки нынешним летом, "неважно, где он пройдет, в Чили или Бразилии".

"Мы против Кубка Америки - 2021, но мы никогда не откажемся от выступления за сборную Бразилии", - говорится в заявлении игроков.

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