Футболисты сборной Бразилии согласились выступить в Кубке Америки

Но в ночь на среду члены сборной Бразилии опубликовали сообщение, в котором заявили о том, что готовы сыграть. При этом они отметили, что по-прежнему не согласны с решением о проведении Кубка Америки нынешним летом, "неважно, где он пройдет, в Чили или Бразилии".

"Мы против Кубка Америки - 2021, но мы никогда не откажемся от выступления за сборную Бразилии", - говорится в заявлении игроков.