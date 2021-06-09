Континентальная хоккейная лига официально завершила сезон 2020/2021. Торжественная церемония, на которой были подведены итоги года, прошла в Барвихе.

Сама по себе церемония получилась, как сейчас модно говорить "лакшери", даром что это слово, которое переводится, как "роскошь", фигурирует и в названии зала, где все проводилось. В прошлом году, когда сезон из-за пандемии пришлось свернуть досрочно, было, конечно, не до церемоний, поэтому сейчас организаторы постарались, чтобы участники и гости вечера запомнили его надолго.

Однако за всем внешним блеском и великолепием невозможно проигнорировать, собственно, итоги уходящего сезона. И вызывают они тревогу. Лауреатами большинства номинаций стали легионеры. Перечислим самые важные из них. Лучший снайпер - россиянин с чешским паспортом, Дмитрий Яшкин, выступавший за московское "Динамо". Самый результативный защитник: канадец Крис Уайдмэн из нижегородского "Торпедо". Лучший вратарь - еще один канадец, Эдвард Паскуале ("Локомотив"). Самая результативная тройка сезона составлена сплошь из финнов. Это Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд - игроки уфимского "Салавата Юлаева". В символической пятерке наших только двое. Компанию Паскуале, канадца Мэта Робинсона, финна Оливера Каски и Яшкина разбавили Вадим Шипачев ("Динамо" Мск) и Константин Окулов (ЦСКА). Наконец, лучший тренер - канадский наставник свежего обладателя Кубка Гагарина - Боб Хартли. И ведь не скажешь, мол, всякое бывает, сезон на сезон не приходится. В некоторых номинациях доминирование иностранцев слишком уж бросается в глаза. Например, россиянин в последний раз становился самым результативным защитником в сезоне 2014/2015. Это был Кирилл Кольцов. Да, среди вратарей в прошлом году лучшим признали Тимура Билялова из "Ак Барса", но до этого в номинации два года подряд побеждали финн Юха Метсола и чех Павел Францоуз.

К чему этот разговор? На недавнем чемпионате мира у Валерия Брагина неоднократно спрашивали, насколько ребята, вызванные из клубов КХЛ, готовы соперничать с Канадой, причем не самого оптимального созыва? А сейчас смотришь состав лауреатов сезона КХЛ и думаешь: как спрашивать с игроков, которые проигрывают тем же канадцам даже в Континентальной хоккейной лиге. Или финнам. Кстати, любопытный факт: сборная Суоми дошла до финала чемпионата мира без упомянутой тройки из "Салавата Юлаева". Видимо, это вопрос и к нашей системе подготовки, раз российские игроки никак не могут выйти на первые роли в своих клубах, и к уровню КХЛ, раз легионеры - не то чтобы лидеры в своих сборных.

Конечно, без российских лауреатов тоже не обошлось: справедливости ради, Вадим Шипачев взял приз в двух самых престижных номинациях "Лучший бомбардир" и "Самый ценный игрок сезона". Очень жаль, что из-за травмы Вадим не доехал до чемпионата мира. Зато доехал самый ценный игрок плей-офф Сергей Толчинский. В Риге моментами Сергей выглядел действительно ярко, а иногда терялся. Впрочем, не будем забывать, что перед ЧМ-2021 форвард перенес тяжелую ангину.

В большинстве номинаций по итогам сезона лауреатами оказались иностранцы. Лучший бомбардир "регулярки" Вадим Шипачев - редкое исключение

Не обошлось без Павла Дацюка. В номинации "За верность хоккею" 42-летний Дацюк, кажется, был вне конкуренции. Но Павел, при всем уважении, это уже уходящая эпоха, да и 34-летнего Шипачева назвать будущим нашего хоккея язык не поворачивается.

С этой точки зрения, ироничен тот факт, что новичком сезона был признан 20-летний Егор Чинахов из "Авангарда". А ирония в том, что в следующем году Егор продолжит свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Между тем

Накануне стали известны детали сезона КХЛ 2021/2022. Регулярный чемпионат стартует 1 сентября, а завершится 1 марта. На время Олимпиады КХЛ возьмет в феврале паузу, которая составит 31 день. В "регулярке" каждая команда проведет по 56 матчей.

Кроме того, подведены итоги действия жесткого потолка зарплат, который был впервые опробован в прошедшем сезоне. Позитивные изменения тут налицо. Клубы, превышавшие потолок в сезоне 2019/2020, сократили расходы на фонд оплаты труда до 23 процентов. А всего по лиге траты на зарплаты уменьшились на 21 процент.