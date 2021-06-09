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09.06.2021 12:31
Рубрика: Спорт

Минспорт поставил задачу российским футболистам выйти в плей-офф Евро-2020

Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду посетил тренировку сборной страны на базе в Новогорске, где она готовится к предстоящему чемпионату Европы. По его словам, от футболистов ожидают только победы, но задачей на турнир является выход в плей-офф.
Текст: Максим Домчев

"Задача у сборной всегда одна - побеждать. Министерство и Российский футбольный союз ставят задачу выхода в следующую стадию турнира. Столько приложено усилий со стороны сборной команды, тренерского штаба, РФС, Минспорта", - цитирует Матыцина РИА Новости.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Кержаков: Сборной нужно в первых двух матчах решить вопрос с выходом в плей-офф

Министр отметил, что у команды хорошее настроение, несмотря на тяжелый тренировочный процесс. Он добавил, что надеется только на победу команды в турнире, как и всегда для сборной нашей страны.

Матыцин также напомнил, что матчи Евро в Санкт-Петербурге смогут посетить не более 50% зрителей от вместимости арены. "Хотели 75%, но, к великому сожалению, не получается", - резюмировал он.

Чемпионат Европы по футболу пройдут с 11 июня по 11 июля в одиннадцати города континента. Сборная России попала в группу B, где сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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