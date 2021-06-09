Минспорт поставил задачу российским футболистам выйти в плей-офф Евро-2020
"Задача у сборной всегда одна - побеждать. Министерство и Российский футбольный союз ставят задачу выхода в следующую стадию турнира. Столько приложено усилий со стороны сборной команды, тренерского штаба, РФС, Минспорта", - цитирует Матыцина РИА Новости.
Министр отметил, что у команды хорошее настроение, несмотря на тяжелый тренировочный процесс. Он добавил, что надеется только на победу команды в турнире, как и всегда для сборной нашей страны.
Матыцин также напомнил, что матчи Евро в Санкт-Петербурге смогут посетить не более 50% зрителей от вместимости арены. "Хотели 75%, но, к великому сожалению, не получается", - резюмировал он.
Чемпионат Европы по футболу пройдут с 11 июня по 11 июля в одиннадцати города континента. Сборная России попала в группу B, где сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
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