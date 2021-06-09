Изобретатель паса пяточного, был часто обвинен // В том, что себя опять выпячивает, // И в том, что медленен, как слон… Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин открыл "круглый стол", посвященный истории футбола, стихотворением заядлого болельщика Евгения Евтушенко о легендарном Стрельцове. РИО переиздало сборник стихов и прозы поэта о футболе.

Сергей Нарышкин с шести лет болеет за "Зенит". Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

К слову, глава РИО с шести лет болеет за ленинградский "Зенит" и никогда не изменял любимой команде.

"Семь матчей Евро-2020 будут проходить в Санкт-Петербурге. Там же в 1893 году был сыгран самый первый в России футбольный матч, - сообщил он. - Это событие, случившееся на Семеновском ипподроме, подробно обсуждала пресса. В 1912 году был учрежден Всероссийский футбольный союз, под эгидой которого сыграли первый национальный чемпионат. А в 1924-м сборная Советского Союза впервые взяла верх над зарубежным соперником. Это была команда Турции".

Нарышкин напомнил о трагических событиях в истории нашей страны, которые не обошли и спортсменов. "В годы Великой Отечественной войны футболисты ушли на фронт и не раз демонстрировали примеры мужества и стойкости. На весь мир прогремел легендарный матч, сыгранный весной 1942 года в блокадном Ленинграде. Позднее получили известность подробности трагического матча, который был назван "матчем смерти", в оккупированном Киеве. Игроки клуба "Старт" одолели своих палачей".

Послевоенная эпоха стала золотым веком советского футбола, а футболисты - его героями и лицами. "Это было время великих футбольных триумфов, - заявил Нарышкин. - "Золото" на Олимпийских играх 1956 года, победа на чемпионате Европы в 1960-м, четвертое место на чемпионате мира в 1966-м. Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Игорь Нетто были настоящими символами эпохи".

Об уникальной картотеке истории футбола, которая хранится в Госархиве, рассказал научный руководитель ГАРФ Сергей Мироненко. Ее создал Николай Иванович Травкин, сотрудник одного из московских НИИ, который занимался историей футбола, что называется, из любви к искусству в свободное от работы время. Получилась ценнейшая архивная коллекция с тысячами карточек о российских и международных, дореволюционных и советских матчах. "Потрясает, как много играли до революции, - поделился впечатлением от работы коллекционера Мироненко. - Например, только 10 октября 1912 года в России прошло более 20 футбольных матчей. Соревновались и в Севастополе, и во Владивостоке, и в Москве…"

Мнение

Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля:

- Футбол - это история России, это бодрость, оптимизм и единство нации. И конечно же это национальные бренды, будь это Эдуард Стрельцов или Лев Яшин… Я тоже много лет простоял в воротах, но и каждый болельщик как мантру может повторить составы команд. ЦСКА, который выиграл золотой матч 6 декабря 1970 года: Пшеничников, Афонин, Федотов… Или победный состав киевского "Динамо": Рудаков, Коньков, Фоменко, Трошкин, Блохин…. Это то, что составляет наше общее прошлое.