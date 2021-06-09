Наследный принц Дании и лыжница из США покинули МОК по своей воле

В МОК немало царственных особ, экс-президентов и министров. С некоторыми, как с принцессой Норой Лихтенштейнской, князем Монако Альбером Альбером, бывшим президентом Венгрии Палом Шмиттом, общаться легко и приятно. Теперь в Международном олимпийском комитете одной высокопоставленной особой стало меньше.

О добровольном уходе объявил наследный принц Дании Фредерик, ставший членом главной спортивной организации мира в 2009-м. Причину граф Монпеза, старший сын королевы Дании, объяснил доходчиво: ему надо больше времени уделять делам королевства.

А вот олимпийскую чемпионку-2018 лыжницу Кикки Рэндалл одолели серьезные болезни. Только-только избранная в МОК американка покидает коллег по состоянию здоровья.

101 - таково теперь количество членов МОК. Среди них и двое наших. Если начинать по старшинству, то это Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева. Почетным членом с 2016 года является всеми уважаемый Виталий Георгиевич Смирнов.