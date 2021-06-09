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09.06.2021 00:00
Рубрика: Спорт

Одна попалась в сетку

Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина разыграли путевку в полуфинал "Ролан Гаррос"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(8476)
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина из Казахстана встретились в 1/4 финала французского "Ролан Гаррос". Павлюченкова в трех сетах одолела экс-соотечественницу Елену Рыбакину, которая сейчас выступает за Казахстан. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 в пользу Анастасии.
Анастасия Павлюченкова единственная из россиянок дошла до четверть-финала Открытого чемпионата Франции. Фото: EPA Анастасия Павлюченкова единственная из россиянок дошла до четверть-финала Открытого чемпионата Франции. Фото: EPA
Анастасия Павлюченкова единственная из россиянок дошла до четверть-финала Открытого чемпионата Франции. Фото: EPA

Всего на счету Павлюченковой семь четвертьфиналов на турнирах "Большого шлема". Самым успешным для нее был Australian Open, где она падала в восьмерку лучших в 2017, 2019 и 2020 годах. Дальше в рейтинге идет French Open, где Настя смогла повторить успех спустя десять лет - 2011 - 2021 годы.

Фото: MARTIN BUREAU / AFP
Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира "Большого шлема"

- Я счастлива, как и тогда, десять лет назад, но я чувствую себя совсем по-другому: более зрелой что ли. После победы над Азаренко в четвертом круге я тоже наслаждалась моментом, но в то же время понимала, что работа еще не закончена, меня ждут другие матчи, - приводит слова Анастасии Павлюченковой пресс-служба WTA. - В 2011-м я была слишком эмоциональна. В моей голове вертелось: "О, Боже, я в четвертьфинале! Не могу в это поверить!" Никогда не забуду тот матч, в котором проиграла Скьявоне, ведя со счетом 6:1, 4:1. Я была слишком молода, не знала, как справиться со всем этим. Сейчас, хочется верить, я стала более опытным и стабильным игроком, который способен показывать умный теннис. Теперь я понимаю, чего я хочу и как этого добиться.

Надеемся, в этом плане все четко и у нашего Даниила Медведева. Во вторник поздно вечером он провел свой четвертьфинальный матч против грека Стефаноса Циципаса. Россиянин выиграл пять из шести очных встреч, но в основном матчи проходили на "харде", в том числе полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2021. А вот на грунте Медведев очень высоко оценил мастерство своего оппонента, который в текущем сезоне уже взял титулы в Лионе и Монте-Карло.

- Циципас точно входит в четверку лучших грунтовиков этого сезона наряду со Зверевым, Новаком и Рафой, - цитирует Медведева пресс-служба "Ролан Гаррос". - У меня была очень длинная серия из поражений на грунте. Здесь, в Париже, я вообще никогда не проходил дальше первого круга. Но перед стартом этого розыгрыша я сказал, что отлично себя чувствую и готов добиваться высоких результатов. Как видите, я не соврал. Осознал, что на Открытом чемпионате Франции нужно играть в той же манере, что и на жестком покрытии, потому что здесь низкий и быстрый отскок. У меня получается хорошо двигаться по корту и не давать сопернику завладеть инициативой.

Одиночный разряд

Так выглядят все четвертьфинальные пары "Ролан Гаррос":

Мужской турнир

Александр Зверев - Алехандро Давидович Фокина

Стефанос Циципас - Даниил Медведев

Новак Джокович - Маттео Берреттини

Рафаэль Надаль (действующий чемпион) - Диего Шварцман

Женский турнир

Тамара Зиданшек - Паула Бадоса

Елена Рыбакина - Анастасия Павлюченкова

Кори Гауфф - Барбора Крейчикова

Мария Саккари - Ига Свентек (действующая чемпионка)

Интересно, что шесть теннисисток впервые добрались до этой стадии турнира "Большого шлема". Все, кроме Павлюченковой и Свентек. В последний раз так много дебютанток в четвертьфинале "Ролан Гаррос" было в 2001 году: Лина Красноруцкая, Жюстин Энен, Ким Клейстерс, Франческа Скьявоне и Петра Мандула.

Парный разряд

Так совпало, что соперница Павлюченковой по четвертьфиналу в одиночке - ее партнерша в парном разряде. Так что Настя и Елена Рыбакина еще выйдут на корт вместе также в 1/4 финала. Накануне в матче третьего круга они оказались сильнее американки Николь Меликар и голландки Деми Схурс (6:4, 6:3). А в среду постараются победить Магду Линетт из Польши и американку Бернарду Перу.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"