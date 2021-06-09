В столичном УСК ЦСКА в четверг пройдет третий и, возможно, последний матч финальной серии баскетбольной Единой лиги между московскими армейцами и казанской командой УНИКС. Но билетов уже нет.

Единая лига сообщила, что еще за два дня до игры все поступившие в продажу билеты были моментально раскуплены. ЦСКА оба раза победил в Казани и уже в четверг может праздновать чемпионство.

Трибуны УСК ЦСКА вмещают 5500 зрителей, по действующим ковидным нормам Роспотребнадзора и столичных властей заполняемость не должна превысить 50 процентов. Встреча начнется ровно в 19 часов, она будет показана в прямом эфире на федеральном телеканале "Матч ТВ".