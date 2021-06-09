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09.06.2021 11:50
Рубрика: Спорт

Серебро сродни золоту

Юные хоккеисты Нижнего заняли второе место в суперфинале всероссийских соревнований
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 126(8477)
Вадим Васин (№ 11, третий справа) признан лучшим нападающим турнира в своей возрастной категории. Фото: Дворец спорта "Заречье" Вадим Васин (№ 11, третий справа) признан лучшим нападающим турнира в своей возрастной категории. Фото: Дворец спорта "Заречье"
Вадим Васин (№ 11, третий справа) признан лучшим нападающим турнира в своей возрастной категории. Фото: Дворец спорта "Заречье"

Двоякие чувства, связанные с хоккеем, испытал в четверг 3 июня заместитель директора нижегородского Дворца спорта "Заречье" Георгий Паулкин: с одной стороны, разочарование из-за проигрыша канадцам сборной России в четвертьфинале чемпионата мира, а с другой - огромную радость за своих ребят, завоевавших серебро в суперфинале "Золотой шайбы".

- Откровенно говоря, не припомню, чтобы юные нижегородские хоккеисты добивались столь заметных успехов, - поделился эмоциями Георгий Паулкин. - В команде "Заречье" все семнадцать игроков - местные школьники, ребята 2006 года рождения.

Фото: Coop Himmelblau
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На пути к серебряным медалям хоккеисты "Заречья", которых тренируют Виталий и Дмитрий Воронцовы, прошли городской, областной, межрегиональный уровни соревнований. В Перми, где состоялись игры суперфинала "Золотой шайбы", собрались столь же успешные команды - лучшие в своих федеральных округах. Восемь команд были разделены на две группы. Нижегородцы в своей поочередно обыграли "Союз" (поселок Свободный Амурской области) со счетом 6:2, "Русич" из Владимира (3:1) и "Северную Олимпию" из Сыктывкара (4:2). В полуфинале "Заречье" со счетом 7:2 разгромило команду "Олимп" из Вологодской области, а вот в борьбе за золото нижегородцы уступили сверстникам из Южно-Сахалинска: дальневосточная команда "Кристалл" победила со счетом 4:2.

Что ожидает мальчишек 14-15 лет в Нижнем Новгороде? На этот вопрос Георгий Паулкин ответил так:

- Подумаем, как поощрить команду. А помимо серебряных медалей ребята завоевали право на присвоение им первого взрослого разряда за призовое место на всероссийских соревнованиях.

Кстати

В турнире, который прошел на ледовых аренах Дворца спорта "Молот" и спортклуба имени Сухарева, приняли участие 24 лучшие команды страны (по восемь в каждой из трех возрастных категорий: 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 годов рождения). Всего на суперфинал "Золотой шайбы" в Пермь приехали 456 юных спортсменов. В их числе были и девочки - регламент турнира разрешает их участие в играх наравне с мальчиками. Примечательно, что лучшим нападающим в возрастной категории 2010-2011 годов рождения признана Таисия Тайгунова из команды "Трансбункер" (поселок Ванино Хабаровского края).

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