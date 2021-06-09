На время ЕВРО-2020 в Петербурге ограничат использование самокатов

В дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге ограничат движение самокатов. В территорию запретной зоны включены прежде всего в районе стадиона на Крестовском острове и около организованных фан-зон, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.

Решение принято после консультаций с кикшеринговыми компаниями​​​.

- На стадионе в день матчей в зоне болельщиков мы попросили не использовать самокаты, - отметил Пиотровский. - У нас были консультации с оргкомитетом ЕВРО-2020 по этому поводу.

Вице-губернатор также добавил, что не связывает приостановку деятельности ряда кикшеринговых компаний с подготовкой к проведению ЧМ по футболу.

Напомним, ранее сразу несколько сервисов, предоставлявших в краткосрочную аренду электросамокаты, поставили на паузу работу в Санкт-Петербурге. Официально - до подписания соглашения с городом, в котором будут урегулированы вопросы обеспечения безопасности и удобства всех участников движения, включая пешеходов, автомобилистов и пользователей всех видов средств индивидуальной мобильности.

- Мы приняли решение приостановить работу сервиса в Санкт-Петербурге, чтобы урегулировать и согласовать все вопросы, касающиеся работы в Санкт-Петербурге, включая зоны ограничения скорости и зоны запрета движения, с администрацией города, - пояснил основатель Whoosh Дмитрий Чуйко.

Сервис работает в 17 городах России, ограничение коснется только Северной столицы.

Аналогичные решения приняли еще как минимум две компании. Сейчас их мобильные приложения не работают. Например, приложение сервиса MOLNIA просто сворачивается сразу после запуска. Однако и бизнес, и пользователи надеются, что вопрос использования транспорта "последней мили" в Северной столице удастся урегулировать.