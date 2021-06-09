Волгоградский "Ротор", спустя 16 лет вернувшийся в премьер-лигу, надолго там не задержался. Команда вылетела в Футбольную национальную лигу, но не намерена прохлаждаться еще полтора десятилетия. Официально задача добиться повышения в классе не поставлена - новостей из клуба вообще поступает мало. Но первые шаги говорят, что "Ротор" хочет выиграть подэлитный дивизион и вновь попытаться закрепиться в РПЛ.

Прежде всего "Ротор" получил нового тренера. Это такая недобрая традиция в Волгограде: ежегодно менять по два-три наставника. С 2017 года, когда команда поднялась в ФНЛ, ей успели порулить семь главных тренеров. И вот в новый сезон "Ротор" войдет с восьмым - Дмитрием Хохловым.

У него была отличная карьера: чемпион и обладатель суперкубка России в составе "Локомотива", обладатель суперкубка Нидерландов с ПСВ и серебряный призер испанского чемпионата в качестве футболиста клуба "Реал Сосьедад". Полсотни игр за национальную сборную. Уже будучи тренером, успешно работал с молодежным составом "Динамо" (Москва), а потом возглавил и главную команду "бело-голубых", сменив на том посту уроженца Волгограда Юрия Калитвинцева. Но на взрослом уровне в столичном клубе значительных результатов не добился. И теперь принял новый вызов.

Кстати, в тренерский штаб, к радости местных болельщиков, вошел Евгений Алдонин. Наибольшую известность он получил как игрок ЦСКА, но в Москву попал из Волгограда, в котором начинал футбольную карьеру.

- Мне интересны амбициозные проекты. "Ротор" как раз такой клуб, и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ, здесь ставятся самые высокие задачи. И сейчас первая цель - вернуться в премьер-лигу и закрепиться там, - сказал Хохлов в интервью клубной пресс-службе. - Я долго не раздумывал. Хорошо помню, что Волгоград всегда был футбольным городом и остается им по сей день. Отличная посещаемость, и болельщики действительно ждут успехов своей команды. Какой футбол? Знаете, можно говорить о том или ином стиле игры, но всегда на первое место будет выходить результат. Идеальным сочетанием станет желаемый исход матча при красивой игре, которая порадует наших зрителей. Но придется подождать. Команду покидает часть игроков, и нам нужно доукомплектовываться. Тогда уже сможем говорить о схеме или том футболе, который тренерский штаб хочет видеть.

С составом мало что понятно. В РПЛ было много арендованных игроков, которые уже вернулись в свои клубы. А, например, левый защитник Данил Степанов даже успел из родного "Рубина" снова уйти в аренду - в тульский "Арсенал". Болельщики опасаются, что опять команду разгонят и наберут новых спортсменов, как бывало не раз. Но все же часть прошлого состава удалось сохранить: новые годичные контракты подписали защитники Азат Байрыев и Сергей Макаров, полузащитники Сергей Серченков и Ника Кипиани, а также нападающий Камиль Муллин. Еще с некоторыми футболистами продолжаются переговоры. При этом есть ряд собственных воспитанников, которые, наверняка, получат шанс себя показать на сборах. А дальше - их будущее в их ногах.

- Необходимо, чтобы футболисты соответствовали уровню премьер-лиги. Молодежи всегда открыта дорога в основной состав команды, но нужно понимать, что специально привлекать молодых игроков никто не собирается. Если ребята перспективные и конкурентоспособные, то будут играть, - считает Хохлов.

Шанс снова выиграть ФНЛ у "Ротора" хороший. Во-первых, к фаворитам традиционно причисляют тех, кто только что вылетел из РПЛ. А в этот раз из "вышки" спустилась только одна команда - волгоградская. "Тамбов" обанкротился и вообще прекратил существование. Нет ни одной команды, которая была бы на голову выше всех, как в прошлом сезоне самарские "Крылья Советов".

Во-вторых, в этом году повышения в классе по спортивному принципу добился "Оренбург", но не получил лицензию для выступления в РПЛ - в городе нет соответствующего регламенту стадиона. Уральцы делают вид, что усвоили урок, и обещают модернизировать арену. Но обещать не значит жениться. Пока похоже на то, что клуб разгружает платежную ведомость. Команду уже покинули некоторые ведущие игроки. Так что на ближайший сезон еще одним богатым конкурентом, скорее всего, меньше. Похожая ситуация со стадионом у "Алании", но во Владикавказе строительные работы идут, так что осетин со счетов сбрасывать не стоит. Как и московское "Торпедо", калининградскую "Балтику" и очень крепкий в финансовом отношении воронежский "Факел". Однако с ними тягаться "Ротору" по силам и по карману.

Рекорды "Ротора"

Больше всех матчей в составе волгоградской команды провел Александр Гузенко - 418. К сожалению, в мае этого года его не стало. Лучшие бомбардиры "Ротора" в высшей лиге: Олег Веретенников - 170 голов, Валерий Есипов - 84 гола, Владимир Нидергаус - 68 голов.

Удар, еще удар!

Самым ярким футболистом волгоградского клуба в минувшем сезоне стал грузинский полузащитник Зурико Давиташвили. Он нанес больше всех в команде ударов по чужим воротам - 44. Каждая шестая попытка "Ротора" забить приходилась на грузина. Он же был лидером коллектива по количеству обводок. И вот с такими-то атакующими навыками Зурико забил ноль мячей. И такое же количество голевых передач. Но болельщикам он, безусловно, запомнился нестандартными действиями. Давиташвили вернулся в Казань, но связи с Волгоградом не теряет. Если у него получится закрепиться в составе "Рубина", то ему предстоит играть под руководством волгоградских тренеров Леонида Слуцкого и Олега Веретенникова. Может, начнет забивать.