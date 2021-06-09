Силачи из пяти стран сразились на набережной Севастополя

Новости

Причиной пожара в Рязанской области могло стать возгорание аппарата ИВЛ 11:15
Россияне оформляют ипотеку почти в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году 11:14
Сервис: Ситуация с самокатами в Петербурге не повторится в Москве 11:11
Кабмин направит регионам еще 127,7 млн рублей на горячее питание для школьников 11:10
Первая в мире страна легализовала биткоин как платежное средство 11:08
Лавров: Официальные лица Запада не требовали отключить РФ и КНР от SWIFT 11:08
Ученые ЦАГИ исследуют облик легкого самолета местных воздушных линий 11:05
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17 11:03
Володин сообщил о встрече депутатов с президентом 21 июня 10:55
Рогозин ответил на слова Псаки о санкциях словами из "Бриллиантовой руки" 10:50
В Сети произошла крупнейшая утечка паролей за всю историю 10:45
В Челябинске задержали парня, напавшего на пенсионера из-за замечания 10:40
В Петербурге блогер Хованский задержан за оправдание терроризма 10:39
Поставки электроники РФ для космоса выросли за три года в 2,5 раза 10:37
Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года 10:35
Власти Москвы снова отложили пропускную систему для малых грузовиков 10:34
Лавров о саммите Россия - США: Для танго нужны двое 10:30
Программы по страхованию жилья от ЧС запустят в 47 регионах 10:25
Лавров: У Москвы нет иллюзий о прорывах на саммите Путина и Байдена 10:23
Глава Итало-российской торговой палаты заявил о безрезультатности санкций против РФ 10:03
Рекорд мира в беге на 10 км у женщин продержался лишь два дня 09:51
В Тюмени врачи извлекли из кишечника ребенка 14 деталей от конструктора 09:47
Россияне назвали главные факторы счастья 09:45
Сенат США одобрил законопроект на $250 млрд о техническом противостоянии Китаю 09:40
СК завел дело после гибели пациентов при пожаре в больнице Рязани 09:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 10:42
Рубрика: Спорт

"Тигр" на тросе

Силачи из пяти стран сразились на набережной Севастополя
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 126(8477)
12 богатырей из России, Армении, Казахстана, Беларуси и Украины померились силами на спортивном фестивале "Евразийские игры-2021", который прошел в выходные на набережной в центре Севастополя. Соревнования атлетов шли два дня. В первый силачи состязались в классическом жиме и армрестлинге, а во второй устроили эффектное силовое многоборье.
В первый день силачи соревновались в армрестлинге. Фото: Сильнейшая нация мира В первый день силачи соревновались в армрестлинге. Фото: Сильнейшая нация мира
В первый день силачи соревновались в армрестлинге. Фото: Сильнейшая нация мира

- В прошлом году мы не смогли провести "Евразийские игры" в международном формате из-за пандемии, а в этом всем спортсменам удалось приехать, - рассказал "РГ" организатор фестиваля, руководитель общественной организации "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер. - Мы отбирали участников по спортивным результатам за последние два года, а также пригласили сильнейших атлетов страны, которую они представляют.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Силач посвятил Крымской весне рекорд по буксировке самолета-амфибии

На фестивале российская спортсменка, мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева установила рекорд, протащив на 4 метра 36 сантиметров бронированный многоцелевой военный автомобиль "Тигр" весом семь тонн. Оксана тянула его без специальных приспособлений, голыми руками за трос, упираясь ногами в огромную покрышку.

- Никто из спортсменов еще с подобной техникой не работал, это новейший броневик, который нам доверили парк "Патриот" и Черноморский флот, - отметил Паллер. - В отличие от гражданской, военная техника сама не покатится, если сдвинуть ее с места, надо постоянно тянуть. Мы отправим заявку в книгу рекордов России. Девушка тянет семитонный грузовик, я такого нигде не видел.

Не менее ярким эпизодом стало состязание силачей во второй день фестиваля. 12 спортсменов из пяти стран состязались в беге со 100-килограммовой покрышкой, поднимали богатырское бревно, выталкивали соперника из круга, держась за бревна руками. Кроме этого, выполняли упражнение "становая тяга" с весом 320 килограммов, а также перебрасывали мешки от 16 до 32 килограммов через четырехметровые ворота.

- От спортсменов требовалось задействовать скорость, ловкость, чистую силу, - говорит организатор соревнований. - Все качества атлетов проверялись в этих пяти упражнениях. Если человек физически силен, но у него отстает техника или скорость, победить будет сложно.

Чемпионом стал 22-летний силач из Омска Дмитрий Скосырский. Самый молодой участник состязаний одерживает победу на фестивале "Евразийские игры" третий год подряд.

Для зрителей, которых было несколько тысяч человек, подготовили специальную концертную программу.

P.S.

Севастопольский проект "Сильнейшая нация мира" получил поддержку президента России Владимира Путина. Как сообщил "РГ" Михаил Паллер, совместно с Росмолодежью и правительством города в Севастополе планируют создать центр всемирной богатырской лиги, где будут проводить подготовку спортсменов в разных дисциплинах, устраивать соревнования силачей и спортивные фестивали.

В регионах Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь