Силачи из пяти стран сразились на набережной Севастополя

12 богатырей из России, Армении, Казахстана, Беларуси и Украины померились силами на спортивном фестивале "Евразийские игры-2021", который прошел в выходные на набережной в центре Севастополя. Соревнования атлетов шли два дня. В первый силачи состязались в классическом жиме и армрестлинге, а во второй устроили эффектное силовое многоборье.

В первый день силачи соревновались в армрестлинге. Фото: Сильнейшая нация мира

- В прошлом году мы не смогли провести "Евразийские игры" в международном формате из-за пандемии, а в этом всем спортсменам удалось приехать, - рассказал "РГ" организатор фестиваля, руководитель общественной организации "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер. - Мы отбирали участников по спортивным результатам за последние два года, а также пригласили сильнейших атлетов страны, которую они представляют.

На фестивале российская спортсменка, мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева установила рекорд, протащив на 4 метра 36 сантиметров бронированный многоцелевой военный автомобиль "Тигр" весом семь тонн. Оксана тянула его без специальных приспособлений, голыми руками за трос, упираясь ногами в огромную покрышку.

- Никто из спортсменов еще с подобной техникой не работал, это новейший броневик, который нам доверили парк "Патриот" и Черноморский флот, - отметил Паллер. - В отличие от гражданской, военная техника сама не покатится, если сдвинуть ее с места, надо постоянно тянуть. Мы отправим заявку в книгу рекордов России. Девушка тянет семитонный грузовик, я такого нигде не видел.

Не менее ярким эпизодом стало состязание силачей во второй день фестиваля. 12 спортсменов из пяти стран состязались в беге со 100-килограммовой покрышкой, поднимали богатырское бревно, выталкивали соперника из круга, держась за бревна руками. Кроме этого, выполняли упражнение "становая тяга" с весом 320 килограммов, а также перебрасывали мешки от 16 до 32 килограммов через четырехметровые ворота.

- От спортсменов требовалось задействовать скорость, ловкость, чистую силу, - говорит организатор соревнований. - Все качества атлетов проверялись в этих пяти упражнениях. Если человек физически силен, но у него отстает техника или скорость, победить будет сложно.

Чемпионом стал 22-летний силач из Омска Дмитрий Скосырский. Самый молодой участник состязаний одерживает победу на фестивале "Евразийские игры" третий год подряд.

Для зрителей, которых было несколько тысяч человек, подготовили специальную концертную программу.

P.S.

Севастопольский проект "Сильнейшая нация мира" получил поддержку президента России Владимира Путина. Как сообщил "РГ" Михаил Паллер, совместно с Росмолодежью и правительством города в Севастополе планируют создать центр всемирной богатырской лиги, где будут проводить подготовку спортсменов в разных дисциплинах, устраивать соревнования силачей и спортивные фестивали.