В Крыму тренеры детских футбольных команд подрались на матче

Тренеры юношеских футбольных команд из Симферополя, которые вступили в драку друг с другом во время матча, до конца сезона лишены возможности выходить на поле и к своим командам. Об этом со ссылкой на министра спорта РК Ольгу Торубарову сообщило РИА Новости.

Драка произошла в конце мая во время матча между командами "Инкомспорт" и "Марион", в котором участвовали футболисты 2010-11 года рождения. Встреча проводилась в рамках открытого первенства детско-юношеской футбольной лиги Крыма. В интернете распространили видео, на котором тренеры, вмешиваясь в потасовку юных футболистов, переходят к рукоприкладству в отношении друг друга.

Торубарова отметила, что, продемонстрировав неспортивное поведение, тренеры дискредитировали себя. По ее словам, решение об их отстранении от работы было принято на совещании, в котором участвовали президент региональной федерации футбола, родители юных спортсменов из обеих команд и сами тренеры.

- Как орган исполнительной власти мы не можем у них отозвать лицензии, а футбольная общественность посчитала отзыв лицензии очень жесткой мерой, - пояснила она.

В комментарии "РГ" президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха осудил поведение тренеров.

- Перед эти совещанием, на котором я не мог присутствовать лично, его организаторы попросили меня высказаться по этому поводу, - рассказал он. - Я предложил отстранить их на год от участия в официальных матчах, чтобы они не могли присутствовать во время этих матчей на поле.

По мнению Ветохи, впредь крымская спортивная общественность будет знать, что за подобным поведением неминуемо последует наказание.

- Это из ряда вон выходящий случай, - возмутился глава Крымского футбольного союза. - Тренер для каждого из юных воспитанников - второй папа, с ним они проводят очень много времени на тренировках. И так себя вести тренеру точно нельзя.