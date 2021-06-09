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09.06.2021 14:14
Рубрика: Спорт

Видео: Житель Югры сдвинул на 15 метров многотонный Boeing

Текст: Юлия Мякишева

В аэропорту Сургута атлет Максим Гамецкий сдвинул с места 40-тонный самолет Boeing.Тем самым, он установил новый рекорд России в дисциплине truck-pull plane (тягач).

Фото: iStock
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Судя по видео и фото, которые были опубликованы в Instagram силача и воздушной гавани, спортсмен сдвинул лайнер местной авиакомпании на 15 метров за 39 секунд.

Напомним, в феврале этого года "РГ" сообщала, что житель Петербурга Денис Вовк установил мировой рекорд, отбуксировав в аэропорту Пулково самолет марки Airbus A319 на 4 метра 32 сантиметра. Вес лайнера составляет 40,57 тонны.

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