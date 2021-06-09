Рекорд мира в беге на 10 км у женщин продержался лишь два дня

Имя новой рекордсменки - Летесенбет Гидей. Стайер из Эфиопии пробежала десятку за 29 мин. 01.03 сек. На том же стадионе в нидерландском городке Хенгело два дня назад рекорд мира установила хозяйка соревнований Сифан Хассан, улучшившая прежнее достижение более, чем на 10 секунд - 29 мин.06.82 сек.

Казалось, рекорду жить и жить. Но на отборочных состязаниях эфиопских легкоатлетов к токийской Олимпиаде 23-летняя Гидей превзошла этот результат сразу на 5 с лишним секунд. Особенно трудно ей пришлось на последнем финишном отрезке. Многие участницы отставали от Гидей на целый круг, и она потратила много сил, чтобы обогнать обессилевших аутсайдеров. Возможно, как раз это и помешало Летенсбет осуществить заветную мечту бегуний на длинные дистанции: впервые "выбежать" из 29 минут.

Пресс-релиз Уорлд Атлетикс приводит слова новой рекордсменки. Она обещает обязательно разменять заветные 29 минут в самое ближайшее время.

Пора и нашим спортсменкам прибавить в скорости. До сих пор не побитый рекорд Аллы Жиляевой - 30 мин.23.07 сек. - был неплох для 2003 года. Но сейчас выглядит неким анахронизмом на фоне современных достижений.