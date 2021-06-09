Наша мужская сборная, руководимая финским специалистом Туомасом Саммелвуо, в среду в седьмом туре Лиги наций в итальянском городке Римини встречалась со стабильно входящими последние годы в мировую элиту французами. Затяжная, упорная игра в целом равных соперников продолжалась примерно два с половиной часа и в итоге завершилась поражением России в четырех партиях - 1:3 (25:22, 18:25, 28:30, 19:25).

218-сантиметровый гигант Дмитрий Мусэрский в стартовых турах не был задействован, а теперь играет на полную мощь. Фото: volleyballworld.com

Если рассуждать о кадровой стратегии Саммелвуо на Лигу наций, то здесь вроде бы все логично. В стартовых турах длиннейшего, марафонского соревнования не был задействован один из наших ведущих доигровщиков Дмитрий Волков, даже вне заявки на матчи оставался 218-сантиметровый гигант Дмитрий Мусэрский. Лучший бомбардир победного для России олимпийского финала в Лондоне-2012 может приносить пользу на двух позициях - блокирующего и диагонального нападающего.

Дома залечил травму голеностопа блокирующий Иван Яковлев, который сразу после относительно оптимистичного вердикта медиков вылетел в Италию. Пока не совсем понятно, кто на Олимпиаде должен быть основным связующим. Это либо капитан команды Игорь Кобзарь, или обладатель убойной подачи Павел Панков. В игре с Францией в стартовом составе вышел Панков, Кобзарь сменил его в третьем сете. Здесь пока идет поиск оптимального решения.

Сегодня россияне встретятся с Канадой. Кажется, никаких форс-мажорных обстоятельств с "кленовыми листьями" возникнуть не должно. А вот завтра у команды матч против Словении, выбившей нас из борьбы за награды на Евро-2019.

Кстати

Женская сборная России свой ближайший матч в Лиге наций проведет только 12 июня против команды Южной Кореи. Напомним, в Италии на предварительном этапе все выступают по схеме "три игровых дня, три выходных". Наши волейболистки очередной отрезок кругового соревнования завершили поражением от Турции (2:3), занимая пока лишь седьмое место.

К нашей команде уже присоединился блокирующий Иван Яковлев, залечивший травму голеностопа

Уступить Турции не зазорно, это серебряный призер Евро-2019, в мировом рейтинге находится выше России. Обидным и непонятным был наш провал в пятой партии. После лидерства 4:1 получили итоговые 7:15. "Качественный волейбол нами был показан только в двух партиях. Поэтому проигрыш Турции - результат закономерный. У команды есть проблемы на приеме, не очень хорошо отработали в защите. Хочется пробиться в топ-4, то есть в полуфинал, но это становится все сложнее. Будем исправлять ситуацию", - сказала блокирующая Ирина Фетисова.