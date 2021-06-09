Ковид - под ноги
Тревожные новости поступают, в частности, из стана одного из фаворитов Евро-2020, сборной Испании. 6 июня стало известно о положительном результате теста капитана "красной фурии" Серджи Бускетса. Сборная Испании отменила все свои активности, а на товарищеский матч против Литвы 8 июня, вышел молодежный состав (и, кстати, легко выиграл - 4:0).
Впрочем, все это не помогло избежать еще одного случая заражения в сборной. Спустя два дня выяснилось, что ковид подхватил еще и защитник Диего Льоренте. Как и Бускетс, стартовую игру на Евро Льоренте пропустит. Но самое плохое, что, по словам президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, вряд ли вспышка коронавируса в сборной на этом закончится.
По идее, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, до стартового матча испанцы теперь не могут тренироваться группами. К слову, чтобы подстраховаться, Энрике вызвал еще шестерых футболистов. Они занимаются отдельно, в своем "пузыре".
Примечательно, два случая заражения ковидом есть и у шведов, с которыми испанцам начинать Евро. Заболели Деян Кулусевски и Маттиас Сванберг.
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