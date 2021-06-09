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09.06.2021 18:44
Рубрика: Спорт

Ковид - под ноги

В сборных Испании и Швеции - положительные тесты на коронавирус
Казалось бы, самые тяжелые ковидные времена футбол уже пережил, да и УЕФА прикладывает огромные усилия для безопасности игроков, но за несколько дней до старта чемпионата Европы коронавирус продолжает ставить подножки.
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Серджи Бускетс Фото: Елена Руско/ РИА Новости Серджи Бускетс Фото: Елена Руско/ РИА Новости
Серджи Бускетс Фото: Елена Руско/ РИА Новости

Тревожные новости поступают, в частности, из стана одного из фаворитов Евро-2020, сборной Испании. 6 июня стало известно о положительном результате теста капитана "красной фурии" Серджи Бускетса. Сборная Испании отменила все свои активности, а на товарищеский матч против Литвы 8 июня, вышел молодежный состав (и, кстати, легко выиграл - 4:0).

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом перед Евро

Впрочем, все это не помогло избежать еще одного случая заражения в сборной. Спустя два дня выяснилось, что ковид подхватил еще и защитник Диего Льоренте. Как и Бускетс, стартовую игру на Евро Льоренте пропустит. Но самое плохое, что, по словам президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, вряд ли вспышка коронавируса в сборной на этом закончится.

По идее, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, до стартового матча испанцы теперь не могут тренироваться группами. К слову, чтобы подстраховаться, Энрике вызвал еще шестерых футболистов. Они занимаются отдельно, в своем "пузыре".

Примечательно, два случая заражения ковидом есть и у шведов, с которыми испанцам начинать Евро. Заболели Деян Кулусевски и Маттиас Сванберг.

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