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09.06.2021 08:44
Рубрика: Спорт

Василевский установил уникальный рекорд плей-офф НХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Jared C. Tilton / Getty Images via AFP Фото: Jared C. Tilton / Getty Images via AFP
Фото: Jared C. Tilton / Getty Images via AFP

Российский голкипер клуба НХЛ "Тампа-Бэй" Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы в пятом матче серии против "Каролины". "Молнии" вышли в следующий раунд, а Василевский установил новое достижение.

Фото: AP Photo/Tony Avelar
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"Тампа-Бэй" добилась победы над "Каролиной" со счетом 2:0, выиграв серию 4-1. В составе "молний" голы на счету Брейдена Пойнта и Росса Колтона. Российский форвард Никита Кучеров отметился голевой передачей.

Голкипер Андрей Василевский в этой встрече отразил все 29 бросков по своим воротам. Сыграв на "ноль" россиянин установил новый рекорд НХЛ. Он стал первым в истории лиги, кто в трех последних сериях сыграл "всухую" хотя бы в одном и матчей.

Кучеров, в свою очередь, сравнялся по набранным очкам в плей-офф с Павлом Дацюком. У обоих форвардов по 113 баллов за результативность. Больше набирали только Сергей Зубов -117, Александр Овечкин - 134, Евгений Малкин - 171 и Сергей Федоров - 176.

В другом противостоянии "Вегас" выиграл пятый матч у "Колорадо" - 3:2 и с таким же счетом повел в серии.

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