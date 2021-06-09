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09.06.2021 19:16
Рубрика: Спорт

Поймал звезду

Голкипер Андрей Василевский вошел в историю
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Накануне за океаном прошли очередные поединки плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" выиграл у "Каролины Харрикейнз" в пятом матче со счетом 2:0 и добился победы в серии - 4:1.

Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Семен Варламов отразил 40 бросков в игре Кубка Стэнли

Лучшим игроком матча признан российский голкипер Андрей Василевский, который отразил все 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой назван форвард "Тампы" Брэйден Пойнт, забросивший победную шайбу. Замкнул тройку лучших игроков матча Росс Колтон.

Стоит отметить, что Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ, который отыграл "на ноль" в трех сериях плей-офф подряд.

Ранее россиянин также провел сухие матчи против "Флориды" в первом раунде нынешнего Кубка Стэнли и против "Далласа" в прошлогоднем финале турнира.

Вот как прокомментировал игру своей команды защитник "Тампы" Михаил Сергачев:

- Наш результат - это заслуга всех без исключения парней. В каждом матче мы стараемся играть хорошо в защите. Но сейчас ребята особенно старались, делали блоки, ну, а Василевский закрыл свои ворота на замок. Просто красавец!

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Шипачев стал обладателем "Золотой клюшки"

Таким образом, в полуфинале Кубка Стэнли "Тампа" сыграет с победителем пары "Вегас Голден Найтс" - "Колорадо Эвеланш".

Пока в серии впереди игроки "Вегаса" - 3:2. Шестой, и не исключено, что последний, матч запланирован на 11 июня.

Ну а "Монреаль Канадиенс" не испытал особых проблем с "Виннипег Джетс". Выиграв все четыре матча серии, канадцы прошли в следующий раунд. Порадуемся за российского защитника "Монреаля" Александра Романова, который провел свой первый матч в рамках плей-офф НХЛ.

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