"Айлендерс" Варламова и Сорокина вышли в полуфинал Кубка Стэнли

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" вышли в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли, переиграв в шести матчах "Бостон" - 4-2.

Шестой матч серии прошел на площадке "островитян", которым для выхода в следующий раунд плей-офф оставалось добыть одну победу.

И они справились с задачей, переиграв "Бостон" со счетом 6:2. Две шайбы записал на свой счет Брок Нельсон, по разу отличились Трэвис Зейджак, Кайл Палмьери, Кэл Клаттербак и Райан Пулок. В составе "мишек" дважды отличился Брэд Маршан.

На счету российского голкипера "Айлендерс" Семена Варламова 23 спасения после 25 бросков. Он признан третьей звездой встречи.

В полуфинале "островитян" ожидает встреча с действующим чемпионом - клубом "Тампа-Бэй".