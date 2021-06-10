Новости

Володин сообщил о сэкономленных депутатами средствах за пять лет 08:00
"Айлендерс" Варламова и Сорокина вышли в полуфинал Кубка Стэнли 07:50
Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников 07:38
В Мьянме разбился военный самолет 07:33
В Свердловской области шесть человек погибли в ДТП со служебным автобусом 07:23
В Гонконге объявили лотерею для поощрения темпов вакцинации 07:13
В МИД назвали условие для исключения США из списка недружественных стран 07:06
На Кипре с 10 июня отменят комендантский час и откроют ночные клубы 06:30
Сколько времени тратят россияне, чтобы собраться на работу 06:01
В Индии 11 человек погибли при обрушении четырехэтажного здания 05:47
Цикады помешали сопровождающим Байдена журналистам вылететь в Европу 05:31
В Перу впервые выявили "индийский" штамм коронавируса 04:43
В Южной Корее при обрушении здания на автобус пострадали 17 человек 04:37
На Украине заявили о зависимости вооруженных сил от российского топлива 04:20
WSJ: Компания JBS заплатила хакерам 11 миллионов долларов 04:19
Рябков: Заявления США по "Северному потоку-2" не изменят позицию России 03:43
В National Geographic признали наличие на Земле пятого океана 03:40
Индонезия может открыть Бали для российских туристов в августе 03:09
В Перу автобус с пассажирами упал в ущелье 03:01
Пушков оценил настрой Байдена на жесткий разговор с Путиным 02:09
В Минпромторге рассказали о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло 02:00
В Гидрометцентре рассказали о погоде в праздничные дни 01:31
Горелов: Тотальное распространение "черной плесени" России не грозит 01:17
Матч Джоковича на "Ролан Гаррос" прервали из-за комендантского часа 01:01
Вильфанд предупредил об аномальном тепле и риске лесных пожаров в СЗФО 00:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
10.06.2021 07:50
Рубрика: Спорт

"Айлендерс" Варламова и Сорокина вышли в полуфинал Кубка Стэнли

Текст: Максим Домчев
Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" вышли в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли, переиграв в шести матчах "Бостон" - 4-2.
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Шестой матч серии прошел на площадке "островитян", которым для выхода в следующий раунд плей-офф оставалось добыть одну победу.

Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Семен Варламов отразил 40 бросков в игре Кубка Стэнли

И они справились с задачей, переиграв "Бостон" со счетом 6:2. Две шайбы записал на свой счет Брок Нельсон, по разу отличились Трэвис Зейджак, Кайл Палмьери, Кэл Клаттербак и Райан Пулок. В составе "мишек" дважды отличился Брэд Маршан.

На счету российского голкипера "Айлендерс" Семена Варламова 23 спасения после 25 бросков. Он признан третьей звездой встречи.

В полуфинале "островитян" ожидает встреча с действующим чемпионом - клубом "Тампа-Бэй".

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ