Еще не стартовав, нынешний розыгрыш Кубка Америки стал самым скандальным в истории. Проведение турнира вообще было под угрозой, но в последний момент все же удалось решить все проблемы.

Изначально "Копу" должны были принять Колумбия и Аргентина, однако по неспортивным причинам Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отказалась от этих решений. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой. Страна каждые сутки фиксирует более 60 тысяч заражений ковидом и уступает по общему числу зараженных только США и Индии. В Бразилии выше 470 тысяч летальных исходов с начала пандемии. На данный момент ситуация ничуть не улучшилась: к чуть более 60 тысячам заболевающих ежедневно добавляются 2-4 тысячи смертей.

Позиция игроков сборной Бразилии была жесткой: они не хотели играть на Кубке. Неймар и его партнеры по сборной контактировали также с футболистами других команд, пытаясь организованно выступить против проведения турнира. Бунт "желто-зеленых" начался, когда они через прессу узнали, что соревнования пройдут у них на родине.

На пресс-конференции перед недавним матчем с Эквадором главный тренер бразильской сборной Тите подтвердил: его игроки обсуждают возможность отказа от участия на турнире.

- У нас очень четкая позиция, и мы сообщили ее президенту федерации футбола. Между нами состоялся честный, открытый разговор. Мы попросили игроков сосредоточиться на встрече с эквадорцами. Поймите: я не отказываюсь от ответов, а просто констатирую факты. Кубок Америки, безусловно, важен. Но есть и другие моменты, которые необходимо учитывать, - отметил Тите.

Сразу после Тите пообщаться с журналистами должен был капитан бразильской сборной Каземиро. Однако полузащитник мадридского "Реала" не явился на пресс-конференцию. Впрочем, спустя пару дней он все же выступил с заявлением. Каземиро не стал скрывать: он и его партнеры по национальной команде против проведения Кубка Америки в такой ситуации.

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- Мы не можем говорить о Кубке, даже если все знают наше мнение по этому поводу. Все знают, что мы думаем. Как у капитана и лидера у меня есть и своя личная позиция. Против соревнований не только те ребята, которые выступают в европейских чемпионатах, а вся сборная. Все, включая Тите и тренерский штаб. Здесь двух мнений быть не может. Мы едины, - приводит слова Каземиро портал Globo.

По сообщениям бразильских СМИ, игроки сборной опасались, что их выставят безразличными к кризису здравоохранения в стране. Разговор с президентом федерации футбола страны Рожерио Кабокло получился настолько жестким, что тот пригрозил уволить координатора национальной команды Жуниньо Паулисту за неспособность контролировать бунт спортсменов.

В результате после долгих переговоров чиновникам удалось убедить футболистов бразильской сборной выступить на соревнованиях.

- Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии, - говорится в манифесте футболистов бразильской сборной, текст которого был опубликован в соцсетях игроков, в частности, в инстаграмах Неймара, Алиссона и Каземиро.

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Итак, Кубок Америки состоится. Матчи пройдут с 11 июня по 10 июля. Главный вопрос теперь, который интересует болельщиков, - кто же выиграет турнир? Фаворитом, по мнению букмекеров, являются бразильцы. Эксперты принимают ставки на триумф "желто-зеленых" с расчетом 1 к 2,2. Далее идет Аргентина с Лионелем Месси (3,3). Напомним, что Месси не завоевал пока ни одного трофея на международном уровне.

Всего в турнире примут участие десять команд. В группу "А" попали: Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай и Чили. В группе "В" сыграют: Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор. По четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.