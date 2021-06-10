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Рубрика: Спорт

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Гимнастки Дина и Арина Аверины стартуют на ЧЕ
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 127(8478)
В болгарской Варне стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике, на котором разыграют последнее путевки на Олимпиаду.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российские спортсменки на Игры уже отобрались, так что для них турнир будет последней проверкой сил перед поездкой в Токио.

В индивидуальных упражнениях выступят многократные чемпионки мира сестры-близняшки Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко. Резервной гимнасткой стала Дарья Трубникова. В групповых упражнениях заявлены Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева.

В Новосибирской области впервые проходит Кубок России по спортивной гимнастике
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