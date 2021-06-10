В болгарской Варне стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике, на котором разыграют последнее путевки на Олимпиаду.

Российские спортсменки на Игры уже отобрались, так что для них турнир будет последней проверкой сил перед поездкой в Токио.

В индивидуальных упражнениях выступят многократные чемпионки мира сестры-близняшки Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко. Резервной гимнасткой стала Дарья Трубникова. В групповых упражнениях заявлены Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева.