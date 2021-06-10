Карацев и Веснина упустили "Большой шлем" в миксте

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев не смогли взять титул в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции.

В финале микст-турнира Веснина и Карацев уступили американо-британскому дуэту Дезире Кравчик и Джо Солсбери со счетом 6:2, 4:6, 5:10, при том что имели все шансы завершить матч в свою пользу уже во втором сете. В стартовой партии россияне вели игру, допуская минимум ошибок и выполняя красивые розыгрыши - по месту и в открытый корт.

Во втором сете Веснина сохранила теннис на том же уровне, а вот Карацев ко второй половине сета явно снизил качество игры. Многие удары производились наотмашь без четкого понимания, как завершить комбинацию. При счете 4:4 Аслан, не контролируя ситуацию, отдал свою подачу. Англичанин следом подавал на сет и при счете 40:30 у Весниной была возможность выровнять положение, но она отправила мяч не вдоль коридора, а по диагонали точно на ракетку Солсбери. На решающем чемпионском тай-брейке Карацев не вернулся в полной мере в матч, в результате чего соперники перехватили инициативу и забрали "Шлем".

Напомним, что Веснина - опытный и успешный парный игрок. В миксте у нее сложился удачный тандем с бразильцем Бруно Соаресом. Они выиграли Открытый чемпионат Австралии 2016 года, победив американку Коко Вандевей и румына Хория Текэу. В женском парном разряде Лена - олимпийская чемпионка Рио и обладательница трех "Больших шлемов" - на "Ролан Гаррос"-2013, US Open-2014 и Уимблдоне-2017.

Для Карацева, который и в одиночке совсем недавно заявил о себе, это была первая проба сил в миксте, но, наверное, не последняя. Аслан решил объединиться с Весниной с прицелом на Токио.

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- Пару месяцев назад я предложил Лене попробовать сыграть со мной в миксте. Я посчитал, что это хорошая возможность, чтобы потом выступить вместе на Олимпиаде, - цитирует Карацева официальный сайт тура. - У нее прекрасная карьера. Сейчас Елена вернулась после двухлетнего перерыва. Она делится со мной опытом, дает мне советы по ходу матчей, какую часть корта закрыть. Нужно понимать, когда выходить к сетке, куда двигаться в определенных моментах. Мне еще многое предстоит узнать об особенностях игры в миксте. Это все для меня в новинку, но вместе с тем мне нравится процесс.

Пусть на этом "Ролан Гаррос" не все получилось, но Веснина считает, что характер Карацева поможет ему в достижении любой цели - в одиночке, паре или миксте.

- Аслан очень тихий парень. Мало разговаривает, всегда серьезен, сдержан, сконцентрирован на своих мыслях, на своей игре. Я же обычно стараюсь быть более расслабленной, разрядить атмосферу на корте. Постоянно подбадриваю его, стараюсь вселить в него уверенность, веру в собственные силы: "Ты лучше всех, просто поймай свой ритм и играй в свой теннис", - отмечала Елена по ходу турнира. - Вообще Карацев очень хороший пример спортсмена, который не сдался, продолжал много работать, играть небольшие турниры. А потом его прорыв на Australian Open, когда он из квалификации пробился в полуфинал, был просто потрясающим. Он преодолел все трудности и в итоге добился успеха. Престижный турнир, классно выигранные очки - это то, что нужно, чтобы поверить в себя и начать прогрессировать.

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Между тем в четверг уже после подписания этого номера "РГ" в печать Анастасия Павлюченкова боролась за выход в финал в женской одиночке. Ее соперницей была словенка Тамара Зиданшек. Для обеих теннисисток это первый полуфинал на турнирах "Большого шлема".