Нападающий, выступающий за "ПСЖ", оценен в 160 млн евро. Следом идет норвежец Эрлинг Холланд из дортмундской "Боруссии" (130 млн), а замыкает тройку форвард "Тоттенхэма" и капитан сборной Англии Харри Кейн (120).

Гегемоны последнего десятилетия Лионель Месси и Криштиану Роналду постепенно теряют позиции. Аргентинец (80 млн евро) откатился на 17-22-е места, а Криштиану и вовсе оказался на рубеже первой и второй сотни (95-115-е места, 45 млн евро).

Золотая клетка

Но вернемся к Мбаппе. Специалисты сходятся в том, что этот парень - главный претендент на титул самого ценного игрока Евро-2020, даром, что и сборная Франции считается фаворитом турнира. Помешать Килиану оправдать выданные авансы может в первую очередь он сам. А точнее, его текущая контрактная история.

Нынешнее соглашение Мбаппе с "Пари Сен-Жермен" рассчитано до лета следующего года. Захочет ли вундеркинд подписывать с парижским клубом новый договор - вопрос. С этой точки зрения кажется, что "ПСЖ" лучше расстаться с футболистом сейчас за большие деньги, нежели через год бесплатно. Тем более, несколько клубов, готовы выложить за француза и 160 млн евро, и даже больше. Недавно сам футболист сказал, что к нему с предложением обращалась мюнхенская "Бавария". А ведь есть еще мадридский "Реал", "Барселона". Но в "Пари Сен-Жермен" смотрят на ситуацию по-другому. На днях президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что "мы никогда его не продадим, бесплатно он тоже не уйдет.".

Желание парижан удержать Мбаппе любой ценой понятно. Масла подлил другая звезда "ПСЖ", бразилец Неймар, заявивший, что подпишет новый контракт с клубом, только если Мбаппе не продадут.

В испанской прессе сложившуюся ситуацию назвали "золотой клеткой". Хотя это не совсем верно. Если Килиан твердо решит уйти из "ПСЖ" через год, Аль-Хелайфи при всем желании не сможет ему в этом воспрепятствовать.

Не до Жиру

Что творится в голове у самого Мбаппе, насколько его отвлекают контрактные дела, известно только самому игроку. Но по внешним признакам складывается ощущение, что Килиан нервничает. Подтверждение тому его свежий конфликт с партнером по сборной Оливье Жиру.

На пресс-конференции после товарищеского матча с Болгарией (3:0) автор двух забитых мячей Жиру пожаловался, что во втором тайме ему не пасовали. Далее Оливье публично поблагодарил за голевые передачи Павара и Бен-Йеддера и добавил, что команда могла бы сыграть и лучше. Многие увидели в этих сентенциях упрек в адрес Мбаппе, в том числе и сам Килиан. Возмущение 22-летнего парня было столь велико, что он всерьез собирался созвать специальную пресс-конференцию. Вмешаться пришлось главному тренеру французов Дидье Дешаму. То есть конфликт Дешаму потушить удалось, но факт в том, что ничего подобного внутри команды за время 9-летнего руководства Дидье сборной не случалось. Как все это отразится на игре Мбаппе, да и всей команды, станет понятно уже 15 июня, когда "трехцветные" встретятся с немцами.