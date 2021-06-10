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10.06.2021 22:52
Рубрика: Спорт

Не по вкусу Оливье

Самый дорогой игрок планеты Килиан Мбаппе выбирает, где продолжить карьеру, и ссорится с партнерами по сборной Франции
Авторитетный портал Transfermarkt в канун чемпионата Европы опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира. Его предсказуемо возглавил форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Специалисты считают, что Килиан Мбаппе (в центре) - главный претендент на титул самого ценного игрока Евро. Фото: gettyimages Специалисты считают, что Килиан Мбаппе (в центре) - главный претендент на титул самого ценного игрока Евро. Фото: gettyimages
Специалисты считают, что Килиан Мбаппе (в центре) - главный претендент на титул самого ценного игрока Евро. Фото: gettyimages

Нападающий, выступающий за "ПСЖ", оценен в 160 млн евро. Следом идет норвежец Эрлинг Холланд из дортмундской "Боруссии" (130 млн), а замыкает тройку форвард "Тоттенхэма" и капитан сборной Англии Харри Кейн (120).

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Гегемоны последнего десятилетия Лионель Месси и Криштиану Роналду постепенно теряют позиции. Аргентинец (80 млн евро) откатился на 17-22-е места, а Криштиану и вовсе оказался на рубеже первой и второй сотни (95-115-е места, 45 млн евро).

Золотая клетка

Но вернемся к Мбаппе. Специалисты сходятся в том, что этот парень - главный претендент на титул самого ценного игрока Евро-2020, даром, что и сборная Франции считается фаворитом турнира. Помешать Килиану оправдать выданные авансы может в первую очередь он сам. А точнее, его текущая контрактная история.

Нынешнее соглашение Мбаппе с "Пари Сен-Жермен" рассчитано до лета следующего года. Захочет ли вундеркинд подписывать с парижским клубом новый договор - вопрос. С этой точки зрения кажется, что "ПСЖ" лучше расстаться с футболистом сейчас за большие деньги, нежели через год бесплатно. Тем более, несколько клубов, готовы выложить за француза и 160 млн евро, и даже больше. Недавно сам футболист сказал, что к нему с предложением обращалась мюнхенская "Бавария". А ведь есть еще мадридский "Реал", "Барселона". Но в "Пари Сен-Жермен" смотрят на ситуацию по-другому. На днях президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что "мы никогда его не продадим, бесплатно он тоже не уйдет.".

Фото: Елена Руско/ РИА Новости
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Желание парижан удержать Мбаппе любой ценой понятно. Масла подлил другая звезда "ПСЖ", бразилец Неймар, заявивший, что подпишет новый контракт с клубом, только если Мбаппе не продадут.

В испанской прессе сложившуюся ситуацию назвали "золотой клеткой". Хотя это не совсем верно. Если Килиан твердо решит уйти из "ПСЖ" через год, Аль-Хелайфи при всем желании не сможет ему в этом воспрепятствовать.

Не до Жиру

Что творится в голове у самого Мбаппе, насколько его отвлекают контрактные дела, известно только самому игроку. Но по внешним признакам складывается ощущение, что Килиан нервничает. Подтверждение тому его свежий конфликт с партнером по сборной Оливье Жиру.

На пресс-конференции после товарищеского матча с Болгарией (3:0) автор двух забитых мячей Жиру пожаловался, что во втором тайме ему не пасовали. Далее Оливье публично поблагодарил за голевые передачи Павара и Бен-Йеддера и добавил, что команда могла бы сыграть и лучше. Многие увидели в этих сентенциях упрек в адрес Мбаппе, в том числе и сам Килиан. Возмущение 22-летнего парня было столь велико, что он всерьез собирался созвать специальную пресс-конференцию. Вмешаться пришлось главному тренеру французов Дидье Дешаму. То есть конфликт Дешаму потушить удалось, но факт в том, что ничего подобного внутри команды за время 9-летнего руководства Дидье сборной не случалось. Как все это отразится на игре Мбаппе, да и всей команды, станет понятно уже 15 июня, когда "трехцветные" встретятся с немцами.

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