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10.06.2021 22:12
Рубрика: Спорт

Определилась соперница Павлюченковой по финалу "Ролан Гаррос"

Текст: Максим Домчев

В финале женского одиночного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и Барбора Крейчикова из Чехии.

Фото: MARTIN BUREAU / AFP
Павлюченкова прокомментировала выход в финал "Ролан Гаррос"

Во втором полуфинале "Ролан Гаррос" Крейчикова встречалась с представительницей Греции Марией Саккари. В первом сете на корте шла упорная борьба, и в концовке теннисистка из Чехии оказалась чуть удачнее - 7:5.

Во второй партии Саккари удалось перехватить инициативу и добиться успеха. В итоге судьба второй путевки в финал решалась в третьем сете. Саккари удалось повести со счетом 5:3. Но Крейчикова сначала отыграла один гейм, потом сумела выстоять на матчболе и сравнять счет.

Гречанка дрогнула при счете 7:7, проиграв два гейма подряд. Теперь именно Крейчикова сразится в финале с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая ранее в двух партиях переиграла словенку Тамару Зиданшек.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021