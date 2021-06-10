Определилась соперница Павлюченковой по финалу "Ролан Гаррос"

В финале женского одиночного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и Барбора Крейчикова из Чехии.

Во втором полуфинале "Ролан Гаррос" Крейчикова встречалась с представительницей Греции Марией Саккари. В первом сете на корте шла упорная борьба, и в концовке теннисистка из Чехии оказалась чуть удачнее - 7:5.

Во второй партии Саккари удалось перехватить инициативу и добиться успеха. В итоге судьба второй путевки в финал решалась в третьем сете. Саккари удалось повести со счетом 5:3. Но Крейчикова сначала отыграла один гейм, потом сумела выстоять на матчболе и сравнять счет.

Гречанка дрогнула при счете 7:7, проиграв два гейма подряд. Теперь именно Крейчикова сразится в финале с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая ранее в двух партиях переиграла словенку Тамару Зиданшек.