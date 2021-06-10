Пушка выстрелит
Для помощи футбольным болельщикам и гостям ЧЕ были отобраны и обучены 1,5 тысячи человек. Почти 300 человек, которым потребовалась прививка от коронавируса, получили ее прямо в мобильном пункте на стадионе "Газпром Арена".
Как рассказали в оргкомитете штаба, 84 процента волонтеров имеют основное место работы, но оторвались от своих обязанностей ради участия в масштабном спортивном ивенте. Еще 13 процентов - учащиеся, а три процента - люди "серебряного возраста".
Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира 22:52
Авторитетный портал Transfermarkt в канун чемпионата Европы опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира. Его предсказуемо возглавил форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Нападающий, выступающий за "ПСЖ", оценен в 160 млн евро
В числе лучших 18 рефери Старого Света нашлось место нашему Сергею Карасеву 22:38
Судейский комитет УЕФА обнародовал окончательный список из 18 арбитров, которые обслужат 51 матч финального турнира Евро-2020. В их числе - Сергей Карасев. С 2010 года он является арбитром ФИФА и имеет опыт работы на чемпионатах мира и Европы