Для помощи футбольным болельщикам и гостям ЧЕ были отобраны и обучены 1,5 тысячи человек. Почти 300 человек, которым потребовалась прививка от коронавируса, получили ее прямо в мобильном пункте на стадионе "Газпром Арена".

Как рассказали в оргкомитете штаба, 84 процента волонтеров имеют основное место работы, но оторвались от своих обязанностей ради участия в масштабном спортивном ивенте. Еще 13 процентов - учащиеся, а три процента - люди "серебряного возраста".