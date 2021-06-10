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10.06.2021 23:11
Рубрика: Спорт

Пушка выстрелит

Открытие Евро-2020 будет громким
11 июня полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости даст старт чемпионату Европы по футболу UEFA-2020 в Петербурге. Залп посвятили городским волонтерам.
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)

Для помощи футбольным болельщикам и гостям ЧЕ были отобраны и обучены 1,5 тысячи человек. Почти 300 человек, которым потребовалась прививка от коронавируса, получили ее прямо в мобильном пункте на стадионе "Газпром Арена".

Как рассказали в оргкомитете штаба, 84 процента волонтеров имеют основное место работы, но оторвались от своих обязанностей ради участия в масштабном спортивном ивенте. Еще 13 процентов - учащиеся, а три процента - люди "серебряного возраста".

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