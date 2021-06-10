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10.06.2021 11:29
Рубрика: Спорт

Аэропорт Пулково начал принимать футболистов и болельщиков Евро-2020

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

С 11 июня аэропорт Пулково начнет принимать чартерные рейсы, на которых в город на Неве прилетят футбольные болельщики. Об этом информировали службы аэропорта на своей странице во "ВКонтакте".

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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"Ожидается прибытие самолетов из Братиславы, Брюсселя, Варшавы и Хельсинки", - сказано в сообщении.

9 июня в Санкт-Петербург прилетела сборная Словакии. У нее первый матч против сборной Польши состоится уже 14 июня. Пулково на прилет и вылет также обслужит сборные по футболу Швеции, Словакии, России, Финляндии, Польши.

Что касается организации приема сборных и фанатов футбола, то у аэропорта уже есть хороший подобный опыт. Воздушная гавань Северной столицы принимала участников и гостей Кубка Конфедераций (2017 год) и Чемпионата мира по футболу (2018 год).

Все службы аэропорта полностью готовы. Дополнительно установлены информационные стойки, обновлена навигация, созданы парковки для организованных групп болельщиков. Сотрудникам аэропорта будут помогать волонтеры. Вся работа аэропорта идет с соблюдением требуемых эпидемиологических мер.

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