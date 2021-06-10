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10.06.2021 14:14
Рубрика: Спорт

В Санкт-Петербурге откроется фан-зона для болельщиков Евро-2020

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

На Конюшенной площади в Санкт-Петербурге 11 июня откроется фан-зона для болельщиков Евро-2020.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Здесь одновременно смогут находиться не более 5 тысяч человек. Таковы предписания, связанные с эпидемиологической ситуацией. На этой территории будет сохранен масочный режим, а входы и выходы будут разнесены.

Предполагается, что сюда смогут приходить не только болельщики, но и их семьи. То есть это будет зона с интересной культурной программой, рассчитанной на разные возрастные категории. На площади устанавливаются вышки с экранами, на которых будут транслироваться матчи чемпионата.

На Конюшенной также открылось музейное арт-пространство "Квартира №60", экспозиция которого стилизована под хрущевку 60-х годов и рассказывает о победе сборной СССР на самом первом чемпионате Европы по футболу в 1960 году, в Париже. Среди экспонатов - "Золотой мяч" голкипера Льва Яшина.

Вторая большая фан-зона будет на Дворцовой площади, ее открытие состоится 2 июля. Также фан-зоны предусмотрены у Дворца спорта "Юбилейный" и в Никольских рядах.

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