В Санкт-Петербурге откроется фан-зона для болельщиков Евро-2020

На Конюшенной площади в Санкт-Петербурге 11 июня откроется фан-зона для болельщиков Евро-2020.

Здесь одновременно смогут находиться не более 5 тысяч человек. Таковы предписания, связанные с эпидемиологической ситуацией. На этой территории будет сохранен масочный режим, а входы и выходы будут разнесены.

Предполагается, что сюда смогут приходить не только болельщики, но и их семьи. То есть это будет зона с интересной культурной программой, рассчитанной на разные возрастные категории. На площади устанавливаются вышки с экранами, на которых будут транслироваться матчи чемпионата.

На Конюшенной также открылось музейное арт-пространство "Квартира №60", экспозиция которого стилизована под хрущевку 60-х годов и рассказывает о победе сборной СССР на самом первом чемпионате Европы по футболу в 1960 году, в Париже. Среди экспонатов - "Золотой мяч" голкипера Льва Яшина.

Вторая большая фан-зона будет на Дворцовой площади, ее открытие состоится 2 июля. Также фан-зоны предусмотрены у Дворца спорта "Юбилейный" и в Никольских рядах.