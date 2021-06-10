Например, свою футбольную сборную подготовил петербургский "Мостотрест", в нее вошли 11 переправ на Крестовском острове и рядом с ним, в том числе пешеходный мост от станции метро "Зенит".

В фан-зону на Конюшенной площади вход свободный. В связи с коронавирусными ограничениями число одновременно находящихся здесь человек не должно превышать пять тысяч. Фан-зона будет работать ежедневно с полудня до полуночи, а в дни с трансляции матчей плей-офф - до часа ночи или до финального свистка.