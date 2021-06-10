Футбольный маршрут
Например, свою футбольную сборную подготовил петербургский "Мостотрест", в нее вошли 11 переправ на Крестовском острове и рядом с ним, в том числе пешеходный мост от станции метро "Зенит".
В фан-зону на Конюшенной площади вход свободный. В связи с коронавирусными ограничениями число одновременно находящихся здесь человек не должно превышать пять тысяч. Фан-зона будет работать ежедневно с полудня до полуночи, а в дни с трансляции матчей плей-офф - до часа ночи или до финального свистка.
Полуденный выстрел пушки даст старт Евро-2020 в Петербурге 23:11
Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира 22:52
Авторитетный портал Transfermarkt в канун чемпионата Европы опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира. Его предсказуемо возглавил форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Нападающий, выступающий за "ПСЖ", оценен в 160 млн евро
В числе лучших 18 рефери Старого Света нашлось место нашему Сергею Карасеву 22:38
Судейский комитет УЕФА обнародовал окончательный список из 18 арбитров, которые обслужат 51 матч финального турнира Евро-2020. В их числе - Сергей Карасев. С 2010 года он является арбитром ФИФА и имеет опыт работы на чемпионатах мира и Европы