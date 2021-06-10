Самые интересные спортивные трансляции на выходные 11-14 июня

Новости

Эксперт назвал стоимость вакцинных туров в РФ для иностранцев 21:56
Мурашко объяснил, почему в регионах РФ разная ситуация по коронавирусу 21:26
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, выиграв всухую серию у УНИКСа 21:08
Вирус изменил лицо: Проценко заявил о сложностях лечения больных COVID 20:41
Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше" 20:33
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:32
Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом 20:22
Суд арестовал блогера Хованского по делу об оправдании терроризма 20:20
Йеменский город Мариб подвергся обстрелу баллистическими ракетами 20:13
В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу 19:50
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 19:50
В Петербурге ограничат число посетителей зрелищных мероприятий 19:49
Два мощных взрыва прогремели в йеменском городе Мариб 19:35
Власти Москвы перенесли работы на Тверской из-за непогоды 19:29
Бензин подорожал в 67 регионах 19:10
МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности 19:01
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления 18:35
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу 18:35
На Урале задержали водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек 18:34
16 российских вузов впервые попали в международный рейтинг QS 18:33
В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2" 18:21
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 18:04
Спонсорам нежелательных НПО грозят пять лет тюрьмы 17:41
Опубликованы фото и видео кольцеобразного затмения Солнца 17:39
Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 20:31
Рубрика: Спорт

Где будем смотреть

Самые интересные спортивные трансляции на выходные 11-14 июня
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
На выходные смотрите матчи волейбольной Лиги наций из Италии. В четверг российская мужская сборная победила Канаду (3:1), сегодня игра со Словенией. А затем три дня подряд на площадку будут выходить наши девушки. Фото: volleyballworld.com На выходные смотрите матчи волейбольной Лиги наций из Италии. В четверг российская мужская сборная победила Канаду (3:1), сегодня игра со Словенией. А затем три дня подряд на площадку будут выходить наши девушки. Фото: volleyballworld.com
На выходные смотрите матчи волейбольной Лиги наций из Италии. В четверг российская мужская сборная победила Канаду (3:1), сегодня игра со Словенией. А затем три дня подряд на площадку будут выходить наши девушки. Фото: volleyballworld.com

11 июня, пятница, "Первый"

21.35. Футбол. Финальный турнир чемпионата Европы ("Евро-2020"). Италия - Турция. Предварительный этап. Группа "А". Матч открытия в Риме (Италия). Прямая трансляция (с 25-минутным превью).

"Матч ТВ"

12.55. Волейбол. Лига наций в Римини (Италия). Мужчины. Предварительный этап. 9-й тур (из 15). Россия - Словения. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

18.55. Волейбол. Лига наций. Мужчины. США - Сербия. Прямая трансляция.

21.55. Волейбол. Лига наций. Мужчины. Польша - Бразилия. Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

12.00. Теннис. Открытый чемпионат Франции в Париже - турнир серии "Большого шлема". Женщины. Парный разряд. Полуфиналы. Бетани Маттек-Сэндс (США) / Ига Свентек (Польша) - Ирина Бегу (Румыния) / Надия Подороска (Аргентина); Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) - Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (обе - Чехия). Прямая трансляция.
Глава УЕФА ждет захватывающей борьбы на чемпионате Европы

15.50. Теннис. Открытый чемпионат Франции. Мужчины. Одиночный разряд. Полуфиналы. Александр Зверев (Германия) - Стефанос Циципас (Греция); Новак Джокович (Сербия) - Рафаэль Надаль (Испания).

"Евроспорт 2"

16.15. Велошоссе. Многодневная гонка "Тур Бельгии" (из пяти этапов). Третий этап. Прямая трансляция.

12 июня, суббота, "Россия 1"

21.50. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "В". Россия - Бельгия. Матч в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

15.30. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "А". Уэльс - Швейцария. Матч в Баку (Азербайджан). Прямая трансляция (с получасовым превью).

18.30. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "В". Дания - Финляндия. Матч в Копенгагене (Дания). Прямая трансляция (с получасовым превью).

"Матч! Игра"

10.55. Волейбол. Лига наций в Римини (Италия). Женщины. Предварительный этап. 10-й тур (из 15). Россия - Южная Корея. Прямая трансляция.

21.55. Волейбол. Лига наций. Женщины. Польша - Бразилия. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

09.55. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы в Болгарии. Многоборье. Личное первенство. Прямая трансляция.

16.25. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Многоборье. Группы. Прямая трансляция.

19.40. Современное пятиборье. Чемпионат мира в Египте. Женщины. Прямая трансляция.

"Матч! Боец"

19.00. Карате. Олимпийский квалификационный турнир во Франции. Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

18.30. Теннис. Открытый чемпионат Франции. Женщины. Одиночный разряд. Финал. Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

14.00. Велошоссе. Многодневная гонка "Тур Словении" (из пяти этапов). Четвертый этап. Прямая трансляция.

13 июня, воскресенье, "Первый"

21.45. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "С". Нидерланды - Украина. Матч в Амстердаме (Нидерланды). Прямая трансляция (с 15-минутным превью).

"Россия 1"

15.50. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "D". Англия - Хорватия. Матч в Лондоне (Англия). Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

15.55. Мини-футбол. Суперлига. Финал. "Синара" (Екатеринбург) - "Тюмень". Прямая трансляция.
Джикия: Надеюсь, увидим в Копенгагене наших болельщиков

18.30. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "С". Австрия - Северная Македония. Матч в Бухаресте (Румыния). Прямая трансляция (с получасовым превью).

"Матч! Игра"

10.55. Волейбол. Лига наций. Женщины. 11-й тур. Турция - Бельгия. Прямая трансляция.

17.25. Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

09.55. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Личное первенство. Прямая трансляция.

13.00. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Группы. Прямая трансляция.

19.35. Современное пятиборье. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция.

"Матч! Боец"

17.55. Дзюдо. Чемпионат мира в Будапеште (Венгрия). Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

15.30. Теннис. Открытый чемпионат Франции. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

14.00. Велошоссе. "Тур Словении". Пятый, заключительный этап. Прямая трансляция.

14 июня, понедельник, "Первый"

21.45. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "Е". Испания - Швеция. Матч в Севилье (Испания). Прямая трансляция (с 15-минутным превью).

"Матч ТВ"

12.55. Волейбол. Лига наций. Женщины. 12-й тур. Россия - Сербия. Прямая трансляция.

15.30. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "D". Шотландия - Чехия. Матч в Глазго (Шотландия). Прямая трансляция (с получасовым превью).

18.30. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "Е". Польша - Словакия. Матч в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция (с получасовым превью).

"Матч! Страна"

16.00. Бокс. Командный Кубок России в Екатеринбурге. Прямая трансляция.

Фото: MARTIN BUREAU / AFP
Павлюченкова прокомментировала выход в финал "Ролан Гаррос"

"Матч! Игра"

12.55. Волейбол. Лига наций. Женщины. Италия - Китай. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

18.25. Водное поло. Мировая лига. Женщины. Суперфинал в Греции. Россия - Канада. Прямая трансляция.

19.35. Современное пятиборье. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

12.00. Теннис. Турнир ATP в Галле (Германия). Первый круг. Прямая трансляция.

16.00. Теннис. Турнир ATP в Лондоне (Великобритания). Первый круг. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спорт Волейбол Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Спорт Виды спорта Велоспорт