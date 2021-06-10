Самые интересные спортивные трансляции на выходные 11-14 июня

На выходные смотрите матчи волейбольной Лиги наций из Италии. В четверг российская мужская сборная победила Канаду (3:1), сегодня игра со Словенией. А затем три дня подряд на площадку будут выходить наши девушки. Фото: volleyballworld.com

11 июня, пятница, "Первый"

21.35. Футбол. Финальный турнир чемпионата Европы ("Евро-2020"). Италия - Турция. Предварительный этап. Группа "А". Матч открытия в Риме (Италия). Прямая трансляция (с 25-минутным превью).

"Матч ТВ"

12.55. Волейбол. Лига наций в Римини (Италия). Мужчины. Предварительный этап. 9-й тур (из 15). Россия - Словения. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

18.55. Волейбол. Лига наций. Мужчины. США - Сербия. Прямая трансляция.

21.55. Волейбол. Лига наций. Мужчины. Польша - Бразилия. Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

12.00. Теннис. Открытый чемпионат Франции в Париже - турнир серии "Большого шлема". Женщины. Парный разряд. Полуфиналы. Бетани Маттек-Сэндс (США) / Ига Свентек (Польша) - Ирина Бегу (Румыния) / Надия Подороска (Аргентина); Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) - Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (обе - Чехия). Прямая трансляция.

15.50. Теннис. Открытый чемпионат Франции. Мужчины. Одиночный разряд. Полуфиналы. Александр Зверев (Германия) - Стефанос Циципас (Греция); Новак Джокович (Сербия) - Рафаэль Надаль (Испания).

"Евроспорт 2"

16.15. Велошоссе. Многодневная гонка "Тур Бельгии" (из пяти этапов). Третий этап. Прямая трансляция.

12 июня, суббота, "Россия 1"

21.50. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "В". Россия - Бельгия. Матч в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

15.30. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "А". Уэльс - Швейцария. Матч в Баку (Азербайджан). Прямая трансляция (с получасовым превью).

18.30. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "В". Дания - Финляндия. Матч в Копенгагене (Дания). Прямая трансляция (с получасовым превью).

"Матч! Игра"

10.55. Волейбол. Лига наций в Римини (Италия). Женщины. Предварительный этап. 10-й тур (из 15). Россия - Южная Корея. Прямая трансляция.

21.55. Волейбол. Лига наций. Женщины. Польша - Бразилия. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

09.55. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы в Болгарии. Многоборье. Личное первенство. Прямая трансляция.

16.25. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Многоборье. Группы. Прямая трансляция.

19.40. Современное пятиборье. Чемпионат мира в Египте. Женщины. Прямая трансляция.

"Матч! Боец"

19.00. Карате. Олимпийский квалификационный турнир во Франции. Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

18.30. Теннис. Открытый чемпионат Франции. Женщины. Одиночный разряд. Финал. Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

14.00. Велошоссе. Многодневная гонка "Тур Словении" (из пяти этапов). Четвертый этап. Прямая трансляция.

13 июня, воскресенье, "Первый"

21.45. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "С". Нидерланды - Украина. Матч в Амстердаме (Нидерланды). Прямая трансляция (с 15-минутным превью).

"Россия 1"

15.50. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "D". Англия - Хорватия. Матч в Лондоне (Англия). Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

15.55. Мини-футбол. Суперлига. Финал. "Синара" (Екатеринбург) - "Тюмень". Прямая трансляция.

18.30. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "С". Австрия - Северная Македония. Матч в Бухаресте (Румыния). Прямая трансляция (с получасовым превью).

"Матч! Игра"

10.55. Волейбол. Лига наций. Женщины. 11-й тур. Турция - Бельгия. Прямая трансляция.

17.25. Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

09.55. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Личное первенство. Прямая трансляция.

13.00. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Группы. Прямая трансляция.

19.35. Современное пятиборье. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция.

"Матч! Боец"

17.55. Дзюдо. Чемпионат мира в Будапеште (Венгрия). Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

15.30. Теннис. Открытый чемпионат Франции. Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

14.00. Велошоссе. "Тур Словении". Пятый, заключительный этап. Прямая трансляция.

14 июня, понедельник, "Первый"

21.45. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "Е". Испания - Швеция. Матч в Севилье (Испания). Прямая трансляция (с 15-минутным превью).

"Матч ТВ"

12.55. Волейбол. Лига наций. Женщины. 12-й тур. Россия - Сербия. Прямая трансляция.

15.30. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "D". Шотландия - Чехия. Матч в Глазго (Шотландия). Прямая трансляция (с получасовым превью).

18.30. Футбол. Чемпионат Европы. Группа "Е". Польша - Словакия. Матч в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция (с получасовым превью).

"Матч! Страна"

16.00. Бокс. Командный Кубок России в Екатеринбурге. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

12.55. Волейбол. Лига наций. Женщины. Италия - Китай. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

18.25. Водное поло. Мировая лига. Женщины. Суперфинал в Греции. Россия - Канада. Прямая трансляция.

19.35. Современное пятиборье. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

12.00. Теннис. Турнир ATP в Галле (Германия). Первый круг. Прямая трансляция.

16.00. Теннис. Турнир ATP в Лондоне (Великобритания). Первый круг. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.