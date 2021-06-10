Испанский арбитр Матеу Лаос будет работать на матче между сборными России и Бельгии на чемпионате Европы.

На этом матче будет работать испанская бригада арбитров. Помогать Лаосу будут Пау Себриана и Роберто дель Паломар. Ответственным за VAR станет Алехандро Эрнандес, его ассистентами станут Иньиго Прието и Хуан Мартинес, а также португалец Жоау Пиньейру. Четвертый судья - представитель Аргентины Андрес Рапаллини.

Матч состоится в Санкт-Петербурге 12 июня в 22.00 по московскому времени.

Матеу Лаос - известный арбитр. В минувшем сезоне ему было доверено работать на финальном матче Лиги чемпионов, в котором "Челси" победил "Манчестер Сити".

Арбитру встречи Россия - Бельгия 44 года. Судейскую карьеру он начал в 1992 году. С 2008 года обслуживает матчи высшего дивизиона чемпионата Испании. С 2011 года - арбитр ФИФА. Лаос работал на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России.