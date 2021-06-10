Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
10.06.2021 11:39
Рубрика: Спорт

Стартовый матч сборной России на Евро обслужит судья финала Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Фото: Jose Coelho/AFP Фото: Jose Coelho/AFP
Фото: Jose Coelho/AFP

Испанский арбитр Матеу Лаос будет работать на матче между сборными России и Бельгии на чемпионате Европы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Три футболиста покинут расположение сборной России

На этом матче будет работать испанская бригада арбитров. Помогать Лаосу будут Пау Себриана и Роберто дель Паломар. Ответственным за VAR станет Алехандро Эрнандес, его ассистентами станут Иньиго Прието и Хуан Мартинес, а также португалец Жоау Пиньейру. Четвертый судья - представитель Аргентины Андрес Рапаллини.

Матч состоится в Санкт-Петербурге 12 июня в 22.00 по московскому времени.

Матеу Лаос - известный арбитр. В минувшем сезоне ему было доверено работать на финальном матче Лиги чемпионов, в котором "Челси" победил "Манчестер Сити".

Арбитру встречи Россия - Бельгия 44 года. Судейскую карьеру он начал в 1992 году. С 2008 года обслуживает матчи высшего дивизиона чемпионата Испании. С 2011 года - арбитр ФИФА. Лаос работал на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России.

Новости чемпионата
Захарова посоветовала украинским футболистам стать "спортивными героями" 12:46
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы "политические" надписи 11:58
Путина не задел провокационный дизайн футбольной формы сборной Украины 09.06.2021
В сборных Испании и Швеции диагностировали случаи заражения COVID-19 09.06.2021
Три футболиста покинут расположение сборной России 11:11

Три футболиста покинут расположение сборной России 11:11

Перед вылетом в Санкт-Петербург на стартовый матч чемпионата Европы расположение сборной России покинут три футболиста. В город на Неве с командой не полетят голкипер Андрей Лунев, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев, которые не вошли в окончательный состав команды

Сборная Бельгии столкнулась с кадровыми проблемами 09.06.2021

Сборная Бельгии столкнулась с кадровыми проблемами 09.06.2021

Сборная Бельгии перед Евро-2020 столкнулась с кадровыми проблемами. Лидеры команды подходят к чемпионату не в самой лучшей форме. Эден Азар последние два года больше лечится, чем выходит на поле, а Кевин Де Брейне перенес операцию

Как будут проходить все матчи группового турнира и плей-офф 09.06.2021

Как будут проходить все матчи группового турнира и плей-офф 09.06.2021

"Российская газета" представляет полное расписание чемпионата Европы по футболу. Мы подготовили для вас удобную инфографику, в которой указаны даты, время и телеканалы, которые покажут тот или иной матч

Соболев: И мечтать не мог, что сыграю за сборную на Евро 09.06.2021

Соболев: И мечтать не мог, что сыграю за сборную на Евро 09.06.2021

Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы и заявил, что знает о слабых сторонах соперников по группе. Также футболист назвал три главных козыря нашей сборной