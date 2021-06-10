Три футболиста покинут расположение сборной России
В город на Неве с командой не полетят голкипер Андрей Лунев, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев, которые не вошли в окончательный состав команды.
Таким образом, состав команды, обнародованный 2 июня, не претерпел изменений, несмотря на травму Федора Кудряшова, который пропустит два стартовых матча команды.
Сборной России предстоит 12 июня в Санкт-Петербурге в стартовом матче Евро-2020 сыграть с сильнейшей командой мира по рейтингу ФИФА - сборной Бельгии.
Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар").
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит").
Полузащитники: Денис Черышев ("Валенсия"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Даниил Фомин ("Динамо"), Далер Кузяев ("Зенит"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Максим Мухин (ЦСКА).
Нападающие: Александр Соболев ("Спартак"), Антон Заболотный (ЦСКА), Артем Дзюба ("Зенит").
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