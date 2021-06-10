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10.06.2021 20:26
Рубрика: Спорт

Проехать "Пять колец"

В Москве проходит многодневная гонка международного календаря
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Гонщики из России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Италии, Польши, Франции и США принимают участие в многодневке официального календаря Международного союза велосипедистов (UCI) "Пять колец Москвы". Победитель генеральной классификации станет известен в ближайшее воскресенье, 13 июня.
Александр Евтушенко из сборной России выиграл пролог — индивидуальную гонку с раздельным стартом на 3,8 км. Фото: @evtushenko_alexander / instagram.com Александр Евтушенко из сборной России выиграл пролог — индивидуальную гонку с раздельным стартом на 3,8 км. Фото: @evtushenko_alexander / instagram.com
Александр Евтушенко из сборной России выиграл пролог — индивидуальную гонку с раздельным стартом на 3,8 км. Фото: @evtushenko_alexander / instagram.com

Это традиционные старты континентального "Про Тура" и, к сожалению, единственная гонка под эгидой UCI, проходящая на территории России. В прошлом году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса, зато сейчас 137 спортсменов из 25 команд вышли на дистанцию пятидневки.

Фото: Александр Корольков
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В состав каждой велогруппы входят в основном по шесть гонщиков, реже - четыре и пять. Команды "Пяти колец Москвы" можно разделить на три группы по статусу: "континентальные" (третий уровень мирового пелотона), национальные и молодежные сборные, сборные различных регионов нашей страны.

Интересно, что выступить за главную российскую команду прибыли гонщики, имеющие действующие контракты с профессиональными велогруппами из очень дальнего для нас зарубежья. Артем Овечкин представляет малайзийскую Terengganu, а Степан Курьянов - новозеландскую Global 6 Cycling. Среди их партнеров в столице - опытнейший 38-летний Сергей Фирсанов, дважды победитель общего зачета "Пяти колец Москвы" (2010, 2011). А стартовый пролог 3,8 км в минувшую среду на Гребном канале выиграл еще один сборник - Александр Евтушенко.

В столице выступают велосипедисты из дюжины стран Европы, Азии и Северной Америки 

Вчера пелотон приступил к основной части соревнований - кольцевым гонкам на внушительные дистанции. На втором этапе в Крылатском длина маршрута из 11 кругов составила 149,6 км. Результаты стали известны уже после подписания этого номера "РГ". Сегодня этап немного покороче (136 км) и снова на трассе в Крылатском. Завтра гонщики поедут "Кленовское кольцо" в Новой Москве (156,8 км). Завершится многодневка "Воробьевским кольцом" (142,8 км) на улице Косыгина недалеко от Лужников.

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