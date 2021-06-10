Захарова посоветовала украинским футболистам стать "спортивными героями"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование УЕФА к сборной Украине убрать националистический лозунг со спортивной формы, в котором команда будет играть на предстоящем чемпионате Европы.
"Спорт - не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
При этом УЕФА разрешил оставить первую часть лозунга на футболках, отметив, что он может рассматриваться как неполитическая фраза.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная Украины сыграет в группе C, где ее соперниками являются команды Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.
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