Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
10.06.2021 12:46
Рубрика: Власть

Захарова посоветовала украинским футболистам стать "спортивными героями"

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала требование УЕФА к сборной Украине убрать националистический лозунг со спортивной формы, в котором команда будет играть на предстоящем чемпионате Европы.

Фото: ТАСС/ youtube.com
Путина не задел провокационный дизайн футбольной формы сборной Украины

"Спорт - не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

При этом УЕФА разрешил оставить первую часть лозунга на футболках, отметив, что он может рассматриваться как неполитическая фраза.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная Украины сыграет в группе C, где ее соперниками являются команды Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

Новости чемпионата
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы "политические" надписи 11:58
Стартовый матч сборной РФ на Евро обслужит судья финала Лиги чемпионов 11:39
Путина не задел провокационный дизайн футбольной формы сборной Украины 09.06.2021
В сборных Испании и Швеции диагностировали случаи заражения COVID-19 09.06.2021
Три футболиста покинут расположение сборной России 11:11

Три футболиста покинут расположение сборной России 11:11

Перед вылетом в Санкт-Петербург на стартовый матч чемпионата Европы расположение сборной России покинут три футболиста. В город на Неве с командой не полетят голкипер Андрей Лунев, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев, которые не вошли в окончательный состав команды

Сборная Бельгии столкнулась с кадровыми проблемами 09.06.2021

Сборная Бельгии столкнулась с кадровыми проблемами 09.06.2021

Сборная Бельгии перед Евро-2020 столкнулась с кадровыми проблемами. Лидеры команды подходят к чемпионату не в самой лучшей форме. Эден Азар последние два года больше лечится, чем выходит на поле, а Кевин Де Брейне перенес операцию

Как будут проходить все матчи группового турнира и плей-офф 09.06.2021

Как будут проходить все матчи группового турнира и плей-офф 09.06.2021

"Российская газета" представляет полное расписание чемпионата Европы по футболу. Мы подготовили для вас удобную инфографику, в которой указаны даты, время и телеканалы, которые покажут тот или иной матч

Соболев: И мечтать не мог, что сыграю за сборную на Евро 09.06.2021

Соболев: И мечтать не мог, что сыграю за сборную на Евро 09.06.2021

Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы и заявил, что знает о слабых сторонах соперников по группе. Также футболист назвал три главных козыря нашей сборной