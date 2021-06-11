Арт-объект Russpass появится в "Лужниках" к открытию ЧЕ по футболу
Инсталляцию от цифрового туристического сервиса Russpass установят 11 июня в развлекательной зоне для болельщиков Евро-2020 на территории олимпийского комплекса "Лужники". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.
Арт-объект посвящен спортивным аренам России. Он представляет собой порталы, в которых показаны пять спортивных достопримечательностей страны: стадионы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Казани. Все гости развлекательной зоны смогут "заглянуть" в другие города России, сделать памятные фотографии на фоне стадионов и вдохновиться на спортивные путешествия.
Футбольные болельщики увидят стадион "Санкт-Петербург" в Санкт-Петербурге, который будет принимать матчи Евро-2020. Другой объект, стадион ФК "Краснодар", - туристическая достопримечательность краевого центра, которая носит неофициальное название "Краснодарский Колизей". Гости фотозоны в "Лужниках" увидят столичный "Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина". Первые матчи там состоялись почти сто лет назад - в 1928 году. И наконец, еще два известных российских стадиона, вошедшие в арт-объект - это "Ак Барс Арена" в Казани и "Фишт" в Сочи.
Количество мест в зоне ограничено в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Для того, чтобы получить бесплатный билет с уникальным QR-кодом, болельщикам необходимо пройти регистрацию на сайте euro2020.moscow.sport. При посещении площадок необходимо соблюдать все действующие санитарные меры, включая социальную дистанцию.
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