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11.06.2021 09:43
Рубрика: Спорт

Арт-объект Russpass появится в "Лужниках" к открытию ЧЕ по футболу

Текст: Ирина Огилько

Инсталляцию от цифрового туристического сервиса Russpass установят 11 июня в развлекательной зоне для болельщиков Евро-2020 на территории олимпийского комплекса "Лужники". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 откроется в "Лужниках" 11 июня

Арт-объект посвящен спортивным аренам России. Он представляет собой порталы, в которых показаны пять спортивных достопримечательностей страны: стадионы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Казани. Все гости развлекательной зоны смогут "заглянуть" в другие города России, сделать памятные фотографии на фоне стадионов и вдохновиться на спортивные путешествия.

Футбольные болельщики увидят стадион "Санкт-Петербург" в Санкт-Петербурге, который будет принимать матчи Евро-2020. Другой объект, стадион ФК "Краснодар", - туристическая достопримечательность краевого центра, которая носит неофициальное название "Краснодарский Колизей". Гости фотозоны в "Лужниках" увидят столичный "Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина". Первые матчи там состоялись почти сто лет назад - в 1928 году. И наконец, еще два известных российских стадиона, вошедшие в арт-объект - это "Ак Барс Арена" в Казани и "Фишт" в Сочи.

Количество мест в зоне ограничено в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Для того, чтобы получить бесплатный билет с уникальным QR-кодом, болельщикам необходимо пройти регистрацию на сайте euro2020.moscow.sport. При посещении площадок необходимо соблюдать все действующие санитарные меры, включая социальную дистанцию.

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