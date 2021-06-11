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Рубрика: Спорт

Брагин рассказал об ошибке в матче против Канады на ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал об ошибках, допущенных в четвертьфинале чемпионата мира против Канады.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Брагин: Канада сыграла от обороны, которую мы не смогли взломать

Сборная России в статусе явного фаворита проиграла канадцам в овертайме - 1:2. Наставник российской команды Валерий Брагин признал, что в этой встрече тренерский штаб допустил несколько ошибок.

"Одной из главных ошибок, считаю, было недостаточное доведение до игроков задачи продолжать идти в давление при счете 1:0, а не откатываться и стараться удержать минимальное преимущество", - сказал Брагин РИА Новости.

Также наставник россиян признал, что на овертайм были выбраны неверные сочетания игроков, которые не сумели справиться с оборонительными действиями.

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