Брагин рассказал об ошибке в матче против Канады на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал об ошибках, допущенных в четвертьфинале чемпионата мира против Канады.

Сборная России в статусе явного фаворита проиграла канадцам в овертайме - 1:2. Наставник российской команды Валерий Брагин признал, что в этой встрече тренерский штаб допустил несколько ошибок.

"Одной из главных ошибок, считаю, было недостаточное доведение до игроков задачи продолжать идти в давление при счете 1:0, а не откатываться и стараться удержать минимальное преимущество", - сказал Брагин РИА Новости.

Также наставник россиян признал, что на овертайм были выбраны неверные сочетания игроков, которые не сумели справиться с оборонительными действиями.