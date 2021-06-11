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Рубрика: Спорт

Циципас стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису

Текст: Максим Домчев
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал "Ролан Гаррос", одолев в напряженном поединке представителя Германии Александра Зверева.
Греческий теннисист Стефанос Циципас. Фото: MARTIN BUREAU / AFP Греческий теннисист Стефанос Циципас. Фото: MARTIN BUREAU / AFP
Греческий теннисист Стефанос Циципас. Фото: MARTIN BUREAU / AFP

В пятницу на "Ролан Гаррос" настала пора мужских полуфиналов. В первом из них на корт вышли пятый и шестой номера посева - грек Стефанос Циципас и Александр Зверев из Германии. Это противостояние стало восьмым для этих соперников, и теннисист из Греции вел - 5:2.

Фото: gettyimages
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Первые два сета прошли под диктовку Циципаса и завершились с одинаковым счетом в его пользу - 6:3. Но Звереву удалось выиграть третью партию - 6:4, а затем с таким же счетом и четвертую.

В итоге за три часа и 37 минут Циципасу все же удалось сломить сопротивление Зверева - 6:3 в решающем сете. Грек стал первым финалистом турнира. Его соперник определится позже в противостоянии двух легенд - Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021