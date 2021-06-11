Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
По результатам тестирования полузащитника "Зенита" Андрея Мостового получен неблагоприятный результат. В связи с этим игрок исключен из заявки на турнир, сообщает телеграмм-канал сборной России.
Вместо Мостового тренерский штаб принял решение включить в заявку на турнир защитника "Динамо" Романа Евгеньева.
О сомнительном результате теста Мостового СМИ сообщили в четверг вечером. Ожидалось, что игрок пройдет повторное тестирование, поскольку он уже переболел коронавирусом ранее. Однако в пятницу стало известно об окончательном решении вывести игрока из заявки.
Сборная России в субботу, 12 июня, проведет стартовый матч турнира против команды Бельгии.
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Сегодня стартует Евро-2020 00:01
Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу - 2020. Матч открытия пройдет на легендарном римском стадионе "Стадио Олимпико", где сборная Италии примет Турцию. А уже завтра Россия сыграет с Бельгией. Истово болеем, искренне верим, как всегда, надеемся