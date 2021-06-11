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11.06.2021 11:57
Рубрика: Спорт

Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020

В заявке сборной России на стартующий в пятницу чемпионат Европы произошло одно изменение.
Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

По результатам тестирования полузащитника "Зенита" Андрея Мостового получен неблагоприятный результат. В связи с этим игрок исключен из заявки на турнир, сообщает телеграмм-канал сборной России.

Фото: Michael Steele/Pool via AP
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Вместо Мостового тренерский штаб принял решение включить в заявку на турнир защитника "Динамо" Романа Евгеньева.

О сомнительном результате теста Мостового СМИ сообщили в четверг вечером. Ожидалось, что игрок пройдет повторное тестирование, поскольку он уже переболел коронавирусом ранее. Однако в пятницу стало известно об окончательном решении вывести игрока из заявки.

Сборная России в субботу, 12 июня, проведет стартовый матч турнира против команды Бельгии.

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