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11.06.2021 01:04
Рубрика: Спорт

Кевин Де Брюйне пропустит матч против России на Евро-2020

Текст: Артур Нанян
Фото: Michael Steele/Pool via AP Фото: Michael Steele/Pool via AP
Фото: Michael Steele/Pool via AP

Один из лидеров сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне не сможет принять участия в стартовом матче своей команды на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге против России (12 июня). Об этом сам хавбек рассказал в интервью зарубежным СМИ.

Фото: РИА Новости
Сегодня стартует Евро-2020

"Надеюсь сыграть во второй встрече. Я все еще испытываю небольшую боль, но мне уже гораздо лучше. Время от времени приходится носить солнцезащитные очки", - отметил Кевин.

Напомним: Де Брюйне получил серьезную травму глаза во время финального матча Лиги чемпионов, в котором его "Манчестер Сити" проиграл "Челси" (0:1). Были опасения, что Кевин пропустит чемпионат Европы, но после сделанной операции ему стало лучше. Второй матч на Евро бельгийцы проведут 17 июня против Дании.

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