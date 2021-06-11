Кевин Де Брюйне пропустит матч против России на Евро-2020
Один из лидеров сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне не сможет принять участия в стартовом матче своей команды на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге против России (12 июня). Об этом сам хавбек рассказал в интервью зарубежным СМИ.
"Надеюсь сыграть во второй встрече. Я все еще испытываю небольшую боль, но мне уже гораздо лучше. Время от времени приходится носить солнцезащитные очки", - отметил Кевин.
Напомним: Де Брюйне получил серьезную травму глаза во время финального матча Лиги чемпионов, в котором его "Манчестер Сити" проиграл "Челси" (0:1). Были опасения, что Кевин пропустит чемпионат Европы, но после сделанной операции ему стало лучше. Второй матч на Евро бельгийцы проведут 17 июня против Дании.
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Сегодня стартует Чемпионат Европы по футболу - 2020. Матч открытия пройдет на легендарном римском стадионе "Стадио Олимпико", где сборная Италии примет Турцию. А уже завтра Россия сыграет с Бельгией. Истово болеем, искренне верим, как всегда, надеемся
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