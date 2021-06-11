Московский ЦСКА в юбилейный, десятый раз стал чемпионом баскетбольной Единой лиги. В финальной серии до трех побед армейцам понадобилось минимум матчей, чтобы справиться с казанским УНИКСом.

Последняя встреча в противостоянии прошла вчера в столичном Универсальном спортивном комплексе ЦСКА имени А.Я. Гомельского, где хозяева поставили уверенную точку в сезоне 2020/2021, выиграв со счетом 89:81.

По ходу матча УНИКС уступал ЦСКА 17 очков, но сумел почти отыграться. Чтобы затянуть финальную серию, казанцам не хватило совсем немного

После двух поражений в Казани мало кто верил, что УНИКС способен не то что вернуться в серию, а хотя бы зацепиться за один матч. Слишком уж мощно не только по игровым параметрам, но и ментально выглядел в обеих гостевых играх ЦСКА. Плюс, учитывая планы по сносу УСК ЦСКА, этот матч мог стать последним для хозяев на легендарной арене, что, конечно, добавляло им мотивации.

Спортивного чуда в итоге и не произошло. Но надо отдать должное казанцам: матч они начали вовсе не как обреченная команда. В первой четверти соперники сосредоточились на атаке, балуя зрителей красивыми комбинациями и зрелищными бросками сверху. Если у ЦСКА на общем фоне выделялся Торнике Шенгелия, то гостей своими действиями пытался завести Джон Браун. В итоге за стартовые 10 минут на двоих команды накидали 53 очка - 29:24.

Рывок армейцев 10:2 в дебюте второй четверти стал даже немного неожиданным. Но он позволил хозяевам установить между собой и казанцами вполне комфортную дистанцию, которую разорвать оказалось не так-то просто. Максимум, что удалось УНИКСу к большому перерыву, это сократить отставание до 12 баллов - 40:52. За счет чего главным образом у ЦСКА получилось оторваться, наглядно демонстрировала промежуточная статистика: при прочих примерно равных цифрах москвичи после потерь соперника набрали 12 очков, а УНИКС - лишь три.

Баскетболисты УНИКСа достойно бились в третьем матче, но ЦСКА на данный момент просто сильнее Фото: Михаил Синицын

Как сказал в интервью "РГ" легендарный тренер Станислав Еремин, успевший в своей карьере поработать как с ЦСКА, так и с УНИКСом, "для того, чтобы обыграть армейцев, надо верить в то, что их можно обыграть". Когда отрыв армейцев в третьей четверти вырос до 17 очков, показалось, что казанцы утратили эту веру окончательно. Но гости, надо отдать им должное, отнюдь не развалились и уже в самом начале четвертой четверти подобрались к сопернику на расстояние броска - 75:77.

Но тут свой знаменитый характер продемонстрировал уже ЦСКА: несколькими точными бросками и подборами в нападении армейцы притормозили казанцев. И все-таки довели матч до чемпионской победы. По-другому попрощаться с родной ареной москвичи, наверное, и не могли.

- Хочу отдать должное УНИКСу, но не меньший, а то и больший респект ЦСКА, - сразу после финальной сирены в эфире "Матч ТВ" сказал президент армейского клуба Андрей Ватутин. - Потому что мы впервые в нашей истории закончили регулярку на четвертом месте и во всех стадиях плей-офф не имели преимущества своей площадки, к чему привыкли все, в том числе мы сами. Тем ценнее наша победа. Я поздравляю команду, болельщиков, тренеров, менеджмент. Сегодня большой день. Поверьте, это действительно большой успех для клуба. Вы все знаете наши проблемы - травмы, разные истории. Но ЦСКА там, где должен быть. Мы на первом месте.

Между тем

Сборная России одержала победу в последнем контрольном матче перед женским Евробаскетом. На паркете баскетбольного клуба "Цмоки-Минск" наши девушки обыграли команду Беларуси - 65:56.

Россиянки с первых минут взяли игру под свой контроль. По итогам первой половины игры их преимущество достигло 15 очков - 35:20. После большого перерыва команда Александра Ковалева позволила себе немного расслабиться, но на конечном результате это несильно отразилось. Самой результативной в составе наших оказалась Нина Глонти с 16 очками.

Таким образом, сборная России выиграла пять из шести контрольных матчей. Сегодня у девушек выходной, а 12 и 13 июня они будут тренироваться, после чего тренерский штаб назовет окончательную заявку на Евробаскет из 12 человек. 14 июня команда отправится во французский Страсбург, где на групповом этапе с 17 по 20 июня сыграет с Францией, Хорватией и Чехией.

Прямая речь

Сергей Кущенко, президент Единой лиги:

Об УСК ЦСКА, где был сыгран последний официальный матч:

Уникальное баскетбольное место. Это история выдающегося клуба. Наверное, это наследие нужно как-то сохранить. Это же великие победы, это Александр Гомельский. Сколько ЦСКА воспитал здесь чемпионов, да даже просто хороших людей. Сейчас много говорят о наследии Олимпиады. Вот оно, олимпийское наследие Москвы-1980. Здесь же огромное количество турниров прошло. В 2006 году ЦСКА впервые с клубом НБА играл. Хотелось бы, чтобы был какой-то месседж: мол, мы все это сохраним, не потеряем. Знаю, что ЦСКА за это борется, делает шаги, но, в первую очередь, сейчас клуб вынужден заниматься какими-то базовыми вещами, чтобы продолжить нормально функционировать.

О сезоне 2020/2021

Сезон получился непростой, очень сложный для организации. Лига вместе с клубами проделали огромную работу, чтобы в этом сезоне было как можно меньше сбоев. При этом все запланированные мероприятия, в том числе Матч всехзвезд, мы провели. Хотел бы отметить удачное выступление в еврокубковых кампаниях практически всех наших клубов. Возвращаясь к Единой лиге, сезон 2020/2021 вышел уникальным. Спортивная составляющая была одна из лучших. Может, не очень получился финал. Хотя это прямое следствие особенности этого сезона. У одних был большой перерыв, другие были в тонусе и после неудачного "Финала четырех" Евролиги поймали свою идеальную форму.

О предстоящем сезоне

Мы из уважения к клубу ждем хороших новостей от "Химок", но на данный момент, к сожалению, у нас есть бумага о том, что финансирование не подтверждено. Новые клубы, которые с нами вели переговоры, будут более детально готовиться, чтобы понять заявку уже через сезон. А ближайший мы, скорее всего, начнем в нынешнем составе. Понятно, что в разных странах обстановка сейчас различается, но очень надеемся, что стартуем вовремя. Основные свои идеи по сезону представим на Совете лиги. Когда он состоится? После ассамблеи Евролиги, на которой они утвердят свой календарь. В след за ними утвердим календарь и мы. Обычно это происходит во второй декаде июля.