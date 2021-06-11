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11.06.2021 15:30
Рубрика: Спорт

"Реакция" и "солидный": Генич описал каждого игрока сборной России одним словом

Известный спортивный комментатор Константин Генич смог описать каждого игрока сборной России одним словом. В пятницу, 11 июня, Генич стал гостем нашего видеопроекта "Игра головой".

Фото: РГ
Генич назвал фаворита Евро-2020

Вместе с лучшим футболистом СССР 1972 года Евгением Ловчевым они, в частности, обсудили стартовый матч российской команды на турнире - против сборной Бельгии.

Мы решили не упускать момент и устроили для Константина Генича блиц-опрос - предложили ему назвать каждого из наших футболистов одним словом. Он с легкостью и не без чувства юмора справился с поставленной задачей. "Досталось" от комментатора Антону Шунину, Александру Головину, Роману Зобнину, Марио Фернандесу и другим. Мы не будем раскрывать, как именно он назвал каждого из них, но прозвучали такие слова, как "стабильность", "тревожность", "боевитость" и "горячность".

Небольшой спойлер - единственным игроком, которому Генич дал сразу три определения, стал Артем Дзюба. А чтобы узнать, кто есть кто, смотрите наше видео.

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