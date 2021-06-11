Нижегородцы опротестовали результаты суперфинала "Золотой шайбы"

В атаке, которая началась с положения вне игры и завершилась голом, принял участие дисквалифицированный игрок "Кристалла" под номером 39. Фото: Алексей Бобылев

Но, по словам члена родительского комитета команды "Заречье" Алексея Бобылева, победа досталась дальневосточникам в нечестной борьбе.

- Самое главное нарушение, за которое сразу нужно присуждать команде техническое поражение, появление на льду дисквалифицированного игрока, - рассказывает Алексей. - В финальном матче с нашими мальчишками тренеры "Кристалла" выставили такого игрока для реализации большинства, а судьи этого "не заметили". Дисквалифицированный хоккеист принял активное участие в атаке, которая завершилась взятием наших ворот.

Да и сама атака, что подтверждается видеосъемкой матча, начиналась с явного положения вне игры, которого судьи тоже не усмотрели. Были и другие неприятные моменты, бросившие тень на "Золотую шайбу". Например, перенос начала финального матча на 10 часов утра, хотя по плану игра должна была начаться в 15.00. Нижегородцы к 10.00 еще толком не проснулись, а дальневосточники в это время уже разогреты.

- Все это оставило очень неприятный осадок у нас и, самое главное, у мальчишек, - говорит Алексей Бобылев. - "Золотая шайба" - Всероссийские соревнования, а не первенство какой-нибудь водокачки. Судейство должно быть на достойном уровне.

В итоге Николай Голышев, директор дворца спорта "Заречье" (к нему "приписана" команда "Заречье") направил соответствующие письма на имя руководителя Федерации хоккея России Владислава Третьяка, президента клуба "Золотая шайба" Алексея Тарасова и главного судьи соревнований Александра Зайцева. Ответы на обращение нижегородцев пока не поступили.